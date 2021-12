Merlo va di corsa: è un’Inter femminile a tutta fascia

Beatrice Merlo prende sempre più spazio nella sua Inter. Un elemento che dal settore giovanile si sta facendo sempre più largo in nerazzurro, la convocazione recente in Nazionale è un premio importante.

Giovani talenti crescono. Con il pallone tra i piedi e una valigia piena di sogni… ben salda. Perché la storia di Beatrice Merlo si colora sempre di tinte nerazzurre e un po’ anche azzurre guardando al trascorso della ragazza.

Il terzino destro dell’Inter infatti ha ancora buone chance per confermarsi nella nazionale allenata da Milena Bertolini, che l’ha fatta esordire lo scorso giugno. Il 14, per la precisione, è la data da ricordare per sempre con l’esordio nella bella ma combattuta partita contro l’Austria, terminata sul 3-2 per le azzurre. Riconvocandola, per altro, nei giorni scorsi a dimostrazione del buon campionato svolto sinora.

Con l’Italia nel cuore e l’Inter in mente – ma anche viceversa – Beatrice Merlo vuole sempre più migliorare in un calcio femminile che la vede sempre più protagonista. Proprio indossando la maglia della sua squadra preferita sembra avere dei super poteri, entrando in contatto e in simbiosi sempre più con i tifosi e con quanti sono appassionati del calcio femminile.

Sono circa 15mila i seguaci su Instagram che la incoraggiano sempre più a fare meglio, dandole supporto anche nei momenti difficili, come quelli della scorsa stagione quando l’Inter non è sembrata proprio al massimo del suo potenziale.

Una bandiera per il futuro

Con l’addio dal campo di Regina Baresi, a Beatrice Merlo nonostante la giovane età (è una classe 1999) tocca il compito di diffondere i pensieri interisti all’interno dello spogliatoio. Soprattutto alle nuove arrivate, quelle calciatrici volute da mister Rita Guarino per compiere il salto di qualità.

Un miglioramento costante valido anche per la Merlo, che ha rinnovato due mesi fa il suo contratto con il club. Il nuovo accordo è stato prorogato sino al giugno 2024, altri tre anni da vivere intensamente, due stagioni per altro da piena professionista visto il nuovo accordo che premierà l’impegno delle calciatrici della massima serie.

Per professionismo, Merlo è sempre al top in ogni caso. Il suo modello di riferimento, essendo un terzino destro, è duplice. Per la corsa, la facilità di riproporsi e la vigoria tecnica è senza dubbio Maicon l’esempio cui guardare. Riguardando su Youtube le immagini del brasiliano che vinse il triplete, cercandone di prender spunto per le sue azioni offensive.

Javier Zanetti però rimane sempre il numero uno da seguire. Per la classe, l’attaccamento alla maglia ma anche per la pulizia degli interventi difensivi. Perché va bene andare sul fondo e crossare per bene, ma c’è spesso da marcare l’ala avversaria, sapendo chiudere per bene una diagonale.

I sogni della Merlo è di vincere qualcosa in nerazzurro. Per poi insegnare altre lezioni… di Inter alle nuove arrivate.