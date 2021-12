“Meglio di Redondo”: Lebowski, gol strepitoso per la squadra di Borja Valero! – VIDEO

Lorenzo Calbi del Centro Storico Lebowski fa impazzire i tifosi: che gol per il calciatore della squadra di Borja Valero.

C’è un nuovo Redondo in Italia e gioca in Promozione, nel Girone B Toscana. Più precisamente, nella società dilettantistica cittadina più famosa al mondo: il Centro Storico Lebowski. Nell’ultima giornata si è messo in mostra un talento cristallino che ha fatto battere il cuore a tutti i tifosi, compreso Borja Valero, la stella e l’anima della squadra fiorentina: stiamo parlando di Lorenzo Calbi.

Nella gara che vedeva il Lebowski affrontare una temibile avversaria, l’Audace Galluzzo, terminata con il risultato di 2-1, si è assistito a un gol strepitoso, una vera perla degna di altri palcoscenici. Una rete che ha fatto strabuzzare gli occhi ai presenti e ha strappato applausi a non finire, ed è stata definita dallo stesso club il gol dell’anno senza ombra di dubbio.

Leggi anche -> Che squadra è il CS Lebowski, la nuova ‘casa’ di Borja Valero

A firmarla è stato proprio Calbi, giovane attaccante classe 2000, di professione studente, due presenze e due gol in questa stagione. Un bomber pronto a esplodere da un momento all’altro e a diventare il trascinatore del club più ambizioso e idealista di tutto lo il movimento calcistico italiano.

Lebowski, che gol di Calbi: il video della rete dell’anno

Da una squadra di promozione che vanta il prestigioso contributo di un ex campione di Serie A come Borja Valero, un passato brillante tra Villarreal, Inter e Fiorentina, ci si poteva attendere che a mettere a segno gol da cineteca fosse proprio il centrocampista spagnolo. E invece a rubare la scena è stato proprio Calbi, talentuoso classe 2000 pronto a conquistare un posto nel cuore dei tifosi.

“Un Redondo più veloce e più potente. Il gol dell’anno lo ha fatto Lorenzo Calbi“, scrive su Facebook proprio la società toscana, galvanizzata dalla marcatura straordinaria del proprio gioiellino. Una rete che merita di essere vista e rivista.

Entusiasti anche i tifosi, che hanno commentato il video con parole di grandissimo elogio: “Gol da cineteca“, “Un golazo amici miei“, “Il difensore quando si è accorto cosa gli ha fatto Calbinho è collassato. Grande Lorè!“. E tra paragoni illustri, da Redondo a Ronaldinho, una cosa sembra certa: Calbi ha già conquistato tutti e adesso toglierlo dal campo sarà pressoché impossibile per il mister. Che stia per nascere un nuovo campione pronto anche per altre categorie?