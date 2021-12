Francesca Durante, lady di ferro: è la nuova Handanovic

Francesca Durante ha l’intenzione di aprire un ciclo con l’Inter. Il portiere nerazzurro, alla sua prima stagione, sembra aver preso le giuste misure alla sua porta.

La qualità dei portieri italiani sta emergendo sempre più. Non è un caso che sono molti sia le giovani e sia le esperte che in porta garantiscono la giusta capacità di tenere la difesa inviolata.

Tra queste sicuramente è da menzionare Francesca Durante, portiere alla sua prima stagione con la maglia dell’Inter. Un portiere solido e affidabile, che ha la giusta tranquillità tra i pali e una reattività importante che le permette di leggere per bene l’azione avversaria.

Affidabile anche nelle uscite, Francesca Durante è un portiere che potrà aprire un lungo ciclo all’Inter. Non è un caso che l’idolo di riferimento – guardando al nerazzurro – sia proprio Samir Handanovic. Perché lo sloveno è ormai da un decennio a Milano, e pure l’estremo difensore al femminile vorrebbe avere una carriera di questo genere.

La porta nerazzurra sembra essere in buone mani, Rita Guarino può dirsi soddisfatta della rosa a disposizione e dei progressi della stessa Durante, nel giro della Nazionale e tenuta in considerazione dal commissario tecnico Milena Bertolini.

Alla ricerca dello slancio decisivo

La carriera di Francesca Durante, classe 1997, è partita… dalle tribune del “Marassi”. Quando da bambina andò con il padre a vedere un Sampdoria-Bologna e rimase affascinata dal gioco del calcio: era il periodo di Walter Novellino e di una squadra doriana più affidabile di quella attuale, in porta ebbe modo di vedere Francesco Antonioli e Gianluca Pagliuca.

Da quella partita in poi l’amore per il calcio è cresciuto in maniera esponenziale con le prime esperienze nei club liguri, come la Sarzanese (ha esordito a 15 anni) e la Scalese. Sino al grande salto, l’approdo a Firenze con più tappe da menzionare. Perché iniziò proprio con le viola che si chiamavano come la città, passando poi alla Fiorentina: un amore con la maglia che è durato per tanti anni, seppur con poche gare e qualche intervallo preso.

Il prestito al Verona della scorsa stagione l’ha lanciata come una protagonista. 22 partite in maglia gialloblù, 33 gol presi ma la consapevolezza di una grande annata e di tante parate decisive per il suo club. Era in prestito, è tornata alla Fiorentina ed è stata ceduta all’Inter, che le ha fatto firmare un biennale, ben sapendo come il rapporto potrebbe essere prolungato.

Dalla sua la Durante ci sta mettendo tutto l’impegno possibile, non capita tutti i giorni difendere l’Inter. Sicuramente vorrà ancora difenderla per un sacco di tempo, chiedere informazioni ad Handanovic per una ricetta di sana longevità.