Europa League e punti da record: che sfida tra le big!

Europa League, punti, partite ed … emozioni alterne. Perché nella seconda coppa europea, i record sono presi da chi è scappato a gambe levate.

Guai ad affezionarsi troppo all’Europa League, ex Coppa Uefa. Guardando un po’ i dati statistici per quanto riguarda i punti conquistati nella competizione, ci sono molte curiosità che possono essere annotate.

Tra Coppa Uefa e nuova nomenclatura (nemmeno tanto nuova), le squadre hanno fatto un andirivieni particolare, spesso più importante nel passato. L’ex Coppa Uefa ospitava – infatti – le squadre che si classificavano dal secondo posto in poi, tutto dipendeva poi dall’importanza del campionato. solitamente le italiane erano non meno di quattro, spesso cinque, dipendeva anche dalla vincente della Coppa Italia, che andava poi a disputare la Coppa delle Coppe.

Altre epoche calcistiche, quando la Coppa dei Campioni ospitava solo i team vincenti dei tornei nazionali e non le quarte classificate, mentre le altre coppe mantenevano il loro fascino. Lo sa bene l’Inter che primeggia nella graduatoria delle squadre con più punti in Europa League. I nerazzurri hanno collezionato 329 punti in 189 partite, considerando le varie sfide e una gradazione che assegna i tre punti ovviamente a vittoria. L’Inter sarebbe la prima squadra in Europa per prestazioni, nonché quella che ha giocato più gare facendo risultato: lieve soddisfazione.

Una classifica… da evitare

Curiosamente tra le prime dieci che hanno fatto maggiori punti in Europa League, ben sette sono fuori dal circuito di questa coppa. In parte perché sono migliorati gli obiettivi stagionali, dall’altra parte anche per demeriti particolari nel scendere nelle retrovie, che da quest’anno hanno il nome di Conference League.

L’Inter che primeggia è seguita da un’altra squadra che sta in Champions, ma a debita distanza. Lo Sporting Lisbona ha collezionato 298 punti in 181 partite.

Conteggio fermo invece per il Tottenham, che di gare ne ha giocate 150 precise, collezionando 292 punti. Sicuramente Antonio Conte non vorrà proprio tornare in questa coppa, ambizioso com’è l’obiettivo degli spurs in Premier League sarà di entrare almeno in Champions League.

Poi, ecco una grande vincente come il Siviglia. Che ha collezionato tante vittorie sotto la gestione di Emery, tanto che era sempre attesa al rush finale come una favorita a sorpresa. 264 i punti per gli spagnoli, qualcuno in meno per il Psv Eindhoven, una delle due squadre che milita nell’attuare edizione dell’EL.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Pellegrini, dichiarazioni che fanno riflettere

A livello di punti, sta crescendo la Lazio, con un potenziale di 141 gare (comprendendo anche l’ultima del suo girone) e poco meno di 240 punti collezionati nel corso del suo tragitto europeo in Europa League.