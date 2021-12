Federica Pellegrini, dopo aver ottenuto il suo ennesimo successo, chiudendo alla grande la sua infinita carriera, martedì sera è stata protagonista della puntata delle Iene e in un monologo di presentazione, si è sfogata duramente, creando un vero e proprio “terremoto mediatico”.

Non è la prima volta che Federica Pellegrini appare in tv come conduttrice o come ospite d’eccezione. L’atleta, questa volta, si è calata nei panni della co-conduttrice al fianco di Nicola Savino, nella puntata delle Iene del 7 dicembre. La Divina ha esordito con un monologo che ha lasciato tutti a bocca aperta. Attraverso il suo discorso, la campionessa ha voluto descrivere, in breve, la sua carriera e quanto il rapporto con gli uomini abbia influito su di essa. Le sue parole sono state un vero e proprio grido di ribellione, riguardo la disparità di giudizio che, purtroppo, esiste tra uomini e donne nello sport e nella vita privata.

Federica Pellegrini: “per molti uomini…le donne che hanno una relazione sono definite mangia-uomini”

Federica Pellegrini, nella parte iniziale del suo monologo, ci ha tenuto a sottolineare che, malgrado avesse capito da subito, come anche nel mondo dello sport professionistico, funzionassero le cose, non si è mai voluta sottrarre al confronto diretto con nessuno, definendosi una donna di carattere. L’atleta ha poi continuato dichiarando che, lei in primis, ha sempre combattuto per ciò in cui crede, difendendo in prima persona, la gente e le cose che ama. La Divina ha proseguito poi costatando che, nel corso della sua carriera, nonostante gareggiasse contro delle donne si è dovuta confrontare molto più spesso con gli uomini.

Uomini che spesso, erano pronti a contestarla aspramente se perdeva e allo stesso modo erano pronti a salire sul carro del vincitore, se raggiungeva il successo. Uomini che siccome aveva avuto una relazione con uno di loro, piuttosto che con un altro, sono arrivati a definirla una mangia-uomini.

Per vedere il video completo dell’intervista delle Iene https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/leiene/federica-pellegrini-io-giudicata-dagli-uomini_F311370301016C24

Durante la sua prima Olimpiade, disputata a 16 anni, la Pellegrini ricorda il problema con l’acne giovanile, tipica della maggior parte degli adolescenti. I commenti nei confronti dell’atleta sono stati durissimi: in radio c’era, infatti, gente che commentava “sarà il testosterone”. Tutto ciò a dimostrazione di quanto i professionisti, in particolare le donne, siano vittime di continui screzi e commenti inopportuni che possono influire pesantemente sulla carriera e sullo stato emotivo della persona.

Un confronto ingiusto

Con queste parole Federica Pellegrini ha descritto, in breve, la triste realtà che esiste nel mondo dello sport e non solo: “Uomini che giudicavano la mia vita privata, perché se sei un atleta maschio e hai delle relazioni sei un uomo di successo, se sei un’atleta donna e hai delle relazioni sei la mangia-uomini”. Come quel figlio di un allenatore di nuoto, che quando ho difeso il mio coach ha twittato: “eh sì, è lui il tuo pene dell’anno”. Una finissima analisi sportiva? Che poi mi chiedo, perché il pene dell’anno? È annuale, tipo il bollo della macchina?”. Il grido di battaglia della campionessa ha scatenato l’immediata reazione social dei telespettatori, che si sono schierati sin da subito con la Divina.