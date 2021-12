I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 11 dicembre 2021

Buongiorno a tutti e buon sabato, dopo il turno infrasettimanale che anche stavolta ha riservato diverse sorprese, tornano in questo week-end diverse partite interessantissime da seguire, almeno per chi scommette. In Italia occhi puntati su Fiorentina-Salernitana e Venezia-Juventus, mentre in Inghilterra la partita di maggior appeal, saranno probabilmente Chelsea-Leeds e Liverpool-Aston Villa, mentre in Germania invece, la nostra attenzione sarà puntata su Bayern Monaco-Mainz; Anche in questa settimana quindi, il palinsesto si presenta decisamente interessante .

I consigli di calciopolis per le scommesse odierne

Scendiamo ora, nei particolari del nostro pronostico:

Oggi, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo deciso di prendere in considerazione, gare che si giocano in questi 3 campionati europei: Italia, Germania e Inghilterra.

Queste le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Fiorentina-Salernitana

Venezia-Juventus

Bayern Monaco-Mainz

Chelsea-Leeds

Liverpool-Aston Villa

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 11 dicembre 2021. Si tratta di una cinquina a quota 9, strutturata su tutti pronostici multi-gol casa, da giocare entro le 15:00 di oggi

Ecco i nostri consigli per le vostre scommesse odierne:

Fiorentina-Salernitana: 1X e Multi-gol 2-5

Venezia-Juventus: X2 e Multi-gol 1-4

Bayern Monaco-Mainz: Multi-gol casa 2-4

Chelsea-Leeds: Multi-gol casa 2-4

Liverpool-Aston Villa: Multi-gol casa 2-4

Gli altri consigli del week-end

