Reina si consola in famiglia: l’affetto di Yolanda è da top player

Pepe Reina può trovare l’appoggio della moglie Yolanda Ruiz, che lo consola per il momento non certo facile vissuto alla Lazio. Lo spagnolo ha la sua forza nella numerosa famiglia.

Non sempre le cose in campo vanno per come previste. La seconda stagione di Pepe Reina alla Lazio sta procedendo in maniera esattamente opposta rispetto a quella precedente. Quando era arrivato come solido vice di Strakosha, salvo poi prenderne il posto dopo un mese per non mollarlo più. In questa stagione, riabbracciando Maurizio Sarri in panchina, le cose sono andate all’opposto. Nonostante il suo maestro, lo spagnolo ha perso il posto in campo proprio in favore dello spagnolo, ma il problema per la porta laziale rimane e si protrarrà anche nel mercato di gennaio.

Tutto questo fa venire chiaramente dubbi a Pepe Reina, un portiere che poche volte ha accettato la panchina nella sua carriera. Non lo ha fatto nemmeno al Bayern Monaco, quando era impossibile scalare le vette di Manuel Neuer. Così, tornò a Napoli dove divenne uno dei personaggi più seguiti e osservati nella bella vita in Campania. Con al suo fianco la compagna di sempre, l’influencer spagnola Yolanda Ruiz che lo segue con passione e ne è l’anima gemella da tempo.

Una influencer per lo spagnolo

Yolanda Ruiz si può definire un influencer. I suoi 36,400 followers su Instagram, ma soprattutto il suo gusto per la moda e le tendenze la portano sempre all’attenzione dei media. Soprattutto quelli spagnoli, che conoscono bene la signora Reina.

È stata una pallavolista ed ha un fisico ben modellato, i tratti mediterranei e i capelli lunghi e scuri la rendono un personaggio anche curioso da osservare. Che spesso sui social “entra” nella vita del marito, commentando quanto accade.

Non è un caso come sia intervenuta – e anche con toni importanti – nel post Atalanta-Lazio, quando difese il marito dopo il lancio della monetina a Bergamo finita sul cranio del marito. Non mancarono i toni duri, proprio a dimostrazione della donna spagnola che ha sposato Reina nel 2006, poco prima dello svolgimento dei mondiali tedeschi.

Una famiglia unita quella dei Reina, un matrimonio duraturo da ben quindici anni e la voglia di vivere altre esperienze. Con il dubbio di rimanere a Roma per qualche altro mese e poi tornare in Spagna, probabilmente in maniera definitiva. I quasi quarant’anni del portiere potrebbero spingere al ritiro per godersi la vita familiare.

Fatta dell’affetto di Yolanda ma anche dei cinque figli, Grecia, alma, Thiago, Sira e Luca. Proprio per questo l’addio potrebbe essere più dolce, l’affetto familiare probabilmente vale più di cento belle parate in campo.