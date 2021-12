Ramsey, l’invisibile: la Juventus ha trovato una soluzione

Aaron Ramsey ha davvero mercato in questa prossima sessione invernale? La Juventus attende… quasi un miracolo per poter cedere il suo centrocampista. L’ipotesi rescissione appare lontana per i costi che comunque sarebbero alti dalle parti della Continassa.

Un gallese di troppo. Non è proprio partita la storia d’amore tra Aaron Ramsey e la Juventus, due stagioni e mezze di incomprensioni, dichiarazioni di troppo e infortuni muscolari arrivati a grappoli. È stato probabilmente uno degli errori più colossali della Juventus in sede di mercato negli ultimi vent’anni, l’opinione dei tifosi e addetti ai lavori per una volta sembra collimare.

Il calciatore gallese è uno dei tanti errori di valutazione, arrivato probabilmente per il fatto di non costare nulla di cartellino… ma costato un botto per quanto riguarda gli stipendi. Sette milioni annui più l’eventuale indennizzo in caso di cessione o addirittura rescissione: una ventina di milioni – da quando è arrivato a Torino – sicuramente non investiti alla grande.

Il mercato di gennaio darà qualche indicazione, ma soprattutto la Juventus dovrà fare una vera e propria opera di convincimento. Il gallese ha spesso fatto delle dichiarazioni al vetriolo ma sul mercato è passato di striscio nelle precedenti sessioni: in fondo, non è meglio rimanere a Torino che tentare un’altra avventura? Vedremo se nelle prossime settimane farà la valigia o rimarrà in bianconero, come riserva e come un elemento su cui non fare praticamente affidamento.

Il gallese incompreso

Solamente nella sua prima stagione con Maurizio Sarri fece vedere qualche sprazzo di gioco, era stato inserito in una posizione di campo particolare. Il guaio del centrocampista è la mancata continuità fisica… misteriosamente comparsa in ogni convocazione della sua nazionale, facendolo praticamente diventare un elemento emblematico.

L’Arsenal lo ha congedato a parametro zero, al di là delle fantasticherie e delle leggende metropolitane legate a ogni suo gol, capendo come il ciclo si era ormai esaurito. Non ci voleva nemmeno la letteratura di Nick Hornby per capire che Ramsey aveva fatto il suo corso, ma nessuno poteva prevedere una totale mancanza di incisività in bianconero. Qualche gol, qualche assist ma troppo poco per quanto incassa mensilmente, tutto sommato.

Sul mercato è stato già rifiutato dalla Roma, mentre nella Premier League qualche squadra sta facendo un pensierino da anni. Il Newcastle per economato, ambizioni e rilancio potrebbe essere la soluzione ideale, la Juventus non ne farebbe nemmeno una questione di stato se incasserà meno del previsto (o se lascerà proprio a zero il cartellino).

L’Everton ha spesso chiesto informazioni, come nel caso di Adrien Rabiot, ma senza affondare il colpo. Difficile le altre opzioni, così come l’inserimento in un altro campionato: è bastata già la Serie A per capire come Aaron Ramsey sia un giocatore da regno britannico.