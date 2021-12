Le criptovalute invadono il calcio: anche i big ci puntano

Le criptovalute stanno travolgendo tutto il mondo, calcio compreso: anche un big sta pensando di lasciare il calcio per dedicarsi a loro.

Amare il calcio è importante per un calciatore. Guardare oltre, anche a ciò che ci circonda, anche a quello che potrebbe interessare nel futuro, è un dovere. Perché una volta appesi gli scarpini al chiodo, è possibile ‘campare di rendita’, ma non per chi si è abituato in un’intera carriera a vivere nel lusso e negli eccessi. Anche per questo, ultimamente molti atleti starebbero iniziando a interessarsi a un trend tra i principali di quest’epoca: le criptovalute.

Da tempo ormai il mondo delle valute digitali sta invadendo anche il calcio. Basti pensare ai fan token delle squadre di calcio, ormai messi in vendita da tantissimi grandi club europei. Un affare già molto ricco, da oltre 300 milioni di euro.

In Italia a entrare in questo mercato sono stati già i principali club, Juventus, Inter, Milan, Napoli, Lazio e Roma, ma anche club meno conosciuti a livello globale, come Bologna e Novara, per cercare di monetizzare al meglio la passione dei tifosi e avvicinarli alle scelte importanti interne alla società. Un mercato molto attraente che ha acceso l’attenzione anche di un grande calciatore, pronto a lasciare il terreno di gioco per approfondire questo aspetto della finanza digitale.

Criptovalute che passione: Gomez pronto a lasciare il calcio

Incredibile ma vero, il Papu Gomez potrebbe a breve già lasciare il mondo del calcio. Il fantasista argentino, oggi al Siviglia ma per anni una vera e propria bandiera dell’Atalanta dei miracoli, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Una chiacchierata in cui ha toccato moltissimi argomenti, dalla Dea ad altre squadre italiane in cui gli piacerebbe giocare (in particolare il Napoli).

Ma l’aspetto forse più interessante dell’intervista riguarda il futuro. Il Papu infatti, pur apprezzando il mondo del calcio, non vuole morire all’interno di questo universo. A oggi non ha intenzione di fare l’allenatore. Preferisce smettere con i viaggi, gli alberghi, i ritiri. La sua vita dovrà essere eccitante ma meno stressante.

Tra le tante idee per il suo futuro c’è la possibilità di diventare un procuratore, o magari un commentatore in televisione. Di sicuro continuerà però a investire e a fare l’imprenditore, e proprio per questo si sta guardando attorno. Dopo aver puntato sulla ristorazione, oggi è interessato soprattutto al tech e alla finanza: “Le criptovalute e gli NFT per me sono il futuro“. Difficile dargli torto.