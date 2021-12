Davide Frattesi è sicuro: tra le grandi, ho già scelto

Davide Frattesi è seguito dai grandi club, ma mantiene sempre un sogno nel cuore. Se chiamerà il suo team preferito, sarà data l’assoluta precedenza.

La grande stagione di Davide Frattesi non sta passando inosservata. E al Sassuolo avevano ponderato bene il suo lancio in squadra, già dallo scorso gennaio. Quando osservavano le grandi prestazioni del centrocampista in Serie B, quando con la maglia del Monza era praticamente uno dei migliori centrali del campionato.

Un ragazzo importante per qualità e visione di gioco, nel frattempo l’esplosione sportiva di Manuel Locatelli… gli ha liberato un posto. Impossibile trattenere l’azzurro dopo Euro2020, così Frattesi si è preparato per bene mentalmente, andando in ritiro con il Sassuolo avendo motivazioni importanti.

La società italiana, per altro, ha saputo spronare il suo talento, proprio affiancando subito un potenziale titolare. Non ha sorpreso, dunque, l’acquisto del brasiliano Matheus Henrique per ben quindici milioni di euro, un po’ per avere un’alternativa e un po’ anche per non dare eccessivi alibi al centrocampista della nazionale under 21.

Che ha subito iniziato con il botto, al di là dei gol realizzati è diventato uno dei protagonisti di questo campionato e anche meritatamente. Suscitando le grandi attenzioni del mercato.

Un obiettivo concreto da raggiungere

Per Davide Frattesi il Sassuolo sta collezionando sondaggi e richieste. Con il prezzo del cartellino che sale sempre più inevitabilmente. I nero verdi sanno che il loro talento è un sogno ad occhi aperti per i tifosi, al quale piace proprio per l’intraprendenza in campo, inserendosi spesso per vie centrali a cercare la soddisfazione personale.

Proprio per questo, i supporters emiliano sanno di dover apprezzare ogni singolo momento del regista, perché non sarà possibile trattenerlo troppo a lungo.

Gli emiliani potrebbero andare nelle trattative con tanta convinzione, non hanno fretta di cedere e guardano sempre con attenzione i migliori prospetti dai settori giovanili.

Ripetendo quindi l’operazione Frattesi anche nel futuro, fu acquistato per cinque milioni dalla Roma qualche anno fa e quanti definirono esagerata l’operazione ora si stanno ricredendo. Ed è proprio la Roma il grande sogno di Frattesi, che rinuncerebbe a tutte le offerte possibili per tornare in giallorosso.

Romano e romanista cresciuto in giallorosso, il suo idolo è Daniele De Rossi. Con il quale ne condivide la passione in campo e anche la voglia di lottare in mezzo al campo. Così, se arriveranno delle offerte, Frattesi sarà sempre alla finestra e chiederà sempre della Roma, come una sua priorità assoluta.

Tornare in giallorosso potrebbe essere una scelta di cuore, ma anche di sostanza. Ai giallorossi un regista giovane e italiano non sarebbe difficile da collocare in campo.