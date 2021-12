Tolisso e Bayern, aria nuova: il francese punta l’Italia

Costantin Tolisso è il campione che il Bayern Monaco può sacrificare. In scadenza di contratto a giugno, il centrocampista francese si guarda intorno ed è ben valutato anche dalle squadre italiane.

Per il Bayern Monaco i campioni sono all’ordine del giorno. L’ottimo momento in Bundesliga e la qualificazione agli ottavi di Champions League, con lo scalpo eccellente del Barcellona, hanno messo in relax il club bavarese. Che può fare tutte le considerazioni con calma, trattando il mercato con la giusta attenzione.

E guardando anche alle situazioni dei campioni con attenzione particolare. Capendo quando c’è da rinnovare e alle giuste considerazioni, ma anche lasciando liberi i suoi campioni dopo avere esaurito un ciclo.

Sembra questo il caso di Costantin Tolisso, campione francese da anni in rosa al Bayern Monaco. Dove ha conquistato il suo posto con ogni allenatore, dimostrandosi sempre un elemento prezioso all’interno dello scacchiere tattico. Anche quest’anno con Julies Nagelsmann sta avendo il suo spazio, alla sua esperienza e alla sua tenacia non si rinuncia così facilmente.

Il problema però incombe, perché la scadenza di contratto si sta avvicinando e non è facile cercare una trattativa che possa accontentare tutti. Proprio perché l’ingaggio e la scadenza ravvicinata potrebbero portare a una virata imprevista, verso la nostra Serie A.

Il centrocampista in rotta verso l’Italia

Per Costantin Tolisso la questione del rinnovo al Bayern Monaco sarà il grande dubbio dei prossimi giorni. Il francese guadagna sette milioni di euro, i tedeschi hanno comunque delle alternative nel ruolo. Soprattutto giovanissimi e millennial, puntando su gente cresciuta nel settore giovanile ed – eventualmente – acquistando qualche centrale dell’under 21 tedesca.

Nulla di personale, praticamente. Tolisso su Instagram non ha dato segnali di malesseri, non che sia un calciatore da gossip o polemiche. Continua in pratica a fare il professionista e i tifosi lo stanno apprezzando per questo, capendolo in caso di futuro addio.

La lotta su Tolisso sta coinvolgendo sotto traccia diverse squadre, in Francia l’interesse del Psg è un po’ sopito, i francesi non hanno molta familiarità con i campioni-operai.

In Italia la musica è ben diversa, la Juventus è quella maggiormente interessante. Ma l’ingaggio è importante e i bianconeri devono prima sfoltire proprio per il bilancio. Se partirà uno tra Ramsey (ma senza rescissione) o Rabiot, allora la trattativa potrebbe dare un’accelerata.

Il nome di Tolisso legato alla Roma ha tante preclusioni, non tattiche ma proprio di ambizioni dello stesso giocatore, che non è entusiasta del torneo svolto in A dai giallorossi nonché della Conference League.

Inter e Milan guardano con curiosità, più che con attenzione: prima bisognerà sempre cedere qualcuno per fargli posto.