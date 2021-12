Roma, mercato low cost: spunta un nome a sorpresa

La Roma punta a un colpo low cost sul mercato: a gennaio Mourinho potrebbe portare a casa un rinforzo da una concorrente di Serie A.

La Roma di Mourinho, in un momento di gravissima flessione di risultati, soprattutto in campionato, cerca riparo nel mercato. Già dalla prossima sessione invernale lo Special One potrebbe cercare rinforzi per puntellare la rosa in quei reparti in cui, a suo dire, non sono presenti sostituti all’altezza dei titolari.

Tra i buchi presenti attualmente nella Roma, per l’allenatore lusitane ce ne sarebbe uno gravissimo sugli esterni. Che si giochi con una difesa con due terzini o con un centrocampo con una mediana con due tornanti nel 3-4-2-1 che il tecnico ha utilizzato nelle ultime uscite, il risultato non cambia: gli esterni latitano.

Al di là di El Shaarawy, che si sta sacrificando in un ruolo non propriamente suo, e in attesa di Spinazzola, Mou può contare su Vina, fin qui non proprio impeccabile, e su Karsdorp. Alle spalle dell’olandese però c’è il vuoto. Lo Special One non ritiene infatti Reynolds all’altezza della situazione. Per questo sta chiedendo con forza rinforzi sull’esterno, alla ricerca di un jolly che possa giocare all’occorrenza sia a destra che a sinistra. E il nome giusto potrebbe arrivare a costo molto basso da un’altra squadra di Serie A.

Roma, il mercato s’infiamma: in arrivo Stryger Larsen?

L’uomo giusto per accontentare José Mourinho secondo Thiago Pinto potrebbe essere Stryger Larsen, esterno destro danese da anni punto fermo dell’Udinese. L’esperto terzino, classe 1991, ha un contratto in scadenza a giugno 2022. Potrebbe per questo motivo arrivare a un costo molto basso alla corte di Mou. E lo farebbe di corsa, nel vero senso della parola. La Roma potrebbe infatti rappresentare la grande occasione della sua carriera.

Al contempo l’Udinese, per non perderlo a zero a giugno, potrebbe accettare anche un’offerta piuttosto bassa, da circa 2 milioni di euro. Insomma, i margini per una chiusura ci sono, e non sono difficili da raggiungere. Potrà essere Stryger Larsen l’uomo giusto per iniziare a risolvere i problemi di Mourinho e della sua Roma claudicante?

La risposta l’avremo solo nel corso dei mesi, ma è certo che, se il problema principale riguarda davvero le seconde linee, cercare colpi in grado di alzare il livello della panchina potrebbe dare già una grossa mano alla squadra capitolina.