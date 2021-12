Bernardeschi è tornato trend: ritrova l’amore dei tifosi altrui

Per i tifosi quella di Federico Bernardeschi alla Juventus è un’avventura che potrebbe continuare, sempre a patto di respingere le ultime voci sul centrocampista, sondato da squadre estere.

Chi l’avrebbe mai detto? Dire ai tifosi della Juventus che a dicembre potevano temere per le sorti di Federico Bernardeschi sembrava una boutade. Ma stando all’attualità, c’è addirittura questo rischio, un po’ per far pensare a come la Juventus sia messa in campo e un po’ anche per notare i passi in avanti del trequartista.

Un calciatore dai numeri strani, statisticamente non è il miglior calciatore della Juventus e di questo ne va dato atto assolutamente. Segna pochissimo, fa pochi assist eppur qualcosa si muove. Forse è scattata una molla nell’ex esterno della Fiorentina, che ha vissuto un’estate d’oro tra la vittoria ad Euro2020 e il matrimonio con Veronica Ciardi, ex concorrente ai tempi del Grande Fratello.

Per il presente, invece, c’è una trattativa di rinnovo contrattuale tutta da verificare, l’intenzione di capire per bene quanto fare per il futuro nonché degli spiragli verso l’estero. L’indecisione della Juventus e di Bernardeschi è anche palese: tutte e due le parti hanno qualcosa da rimproverare. E rimproverarsi.

Sarà un’asta per gennaio?

I tifosi rimangono particolarmente basiti a guardare il percorso dell’esterno in bianconero. Di cui si ricordano poche gare d’assalto e tante altre da disperazione sugli spalti. Sicuramente la sua miglior partita fu contro l’Atletico Madrid in Champions League, lui, Spinazzola e Cristiano Ronaldo praticamente trascinarono la Juve a una rimonta epica contro gli spagnoli.

L’allenatore dell’epoca è quello dei giorni nostri, quel Massimiliano Allegri che lo ha spesso pungolato, dicendogli di dover reggere soprattutto le pressioni e che i giochetti… era meglio lasciarli al campetto con gli amici.

Di contro, tante prestazioni al limite del paradossale campeggiano nella mente dei tifosi. Dal gol sbagliato a zero metri contro il Lione con la porta libera, a quel tocco all’indietro contro il Crotone come uno scatto d’irascibilità in campo. Per non parlare del crollo sulla bandierina contro il Verona, diventando un meme visto e rivisto.

In tutto questo frullatore, non è facilissimo capire se Bernardeschi possa essere utile alla Juventus di questi periodi. Serve gente che faccia gol e assist, i numeri manderebbero l’esterno da un’altra parte. E non è un caso il fiorire dei sondaggi, se Barcellona e Arsenal ci fanno un pensiero è per il risparmio dei costi.

Prenderlo a gennaio sarebbe un colpo in divenire per entrambe, convinte che lasciare l’Italia sia la soluzione ideale per il calciatore. Che ancora non ha deciso nulla sul futuro, non c’è tanto tempo poi per riflettere…