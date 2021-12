I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 19 dicembre 2021

Buongiorno a tutti e buona domenica, eccoci giunti di nuovo, al consueto appuntamento settimanale con i consigli di Calciopolis sulle scommesse del week-end. Come detto ieri, il palinsesto di questo week end, visti anche poi i risultati altalenanti anche di alcune squadre di alta classifica, si presenta davvero molto interessante. In Italia la Fiorentina in questa stagione, sembra finalmente aver trovato la strada giusta e sta dando buona continuita’ ai suoi risultati e sta seriamente impensierendo le squadre che lottano per un posto in Champions e se dovesse vincere anche contro i nero-verdi, potrebbe fare un balzo in avanti davvero importante. In Grecia puntiamo la nostra attenzione sull’ Olympiacos impegnata contro il Pas Lamia, in Inghilterra su Newcastle-Manchester City, in Germania su Colonia-Stoccarda e in Italia, puntiamo su Fiorentina-Sassuolo. Proviamo ora, come sempre, a strutturare una multipla vincente.

Queste come detto, sono le 4 gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Olympiacos-Pas Lamia

Colonia-Stoccarda

Newcastle-Manchester City

Fiorentina-Sassuolo

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis sulle scommesse di oggi

la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 19 dicembre 2021. Si tratta di una quaterna a quota 8, con inizio alle ore 12:30 di oggi

Olympiacos-Pas Lamia: multi-gol casa 2-4

Colonia-Stoccarda: multi-gol 3-6

Newcastle-Manchester City: multi-gol trasf. 2-4

Fiorentina-Sassuolo: multi-gol 2-5

Gli altri consigli sulle scommesse del week-end

