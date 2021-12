Kumbulla da vacanze romane: due amici “levano” il giallorosso

Ivan Juric punta alcuni acquisti per il Torino come Kumbulla e Amrabat: ha il desiderio di far riabbracciare qualche suo ex giocatore. I granata però dovranno vendere per poi comprare.

Il Torino ha una nuova verve rispetto alle ultime stagioni. Il merito è quasi tutto di Ivan Juric, che ha rivitalizzato una squadra che sembrava spenta, buona solo per salvarsi con il minimo indispensabile. Qualcosa di intollerabile per il popolo granata, che da quando è arrivato il tecnico croato ha sicuramente avuto più motivi per esultare.

La mano del tecnico si è fatta sentire, tolleranza zero verso ogni tipo di indolenza, gioco e pressing furibondo, nonché valorizzazione di quanti si impegnano in allenamento. Così, ribaltate le gerarchie, il croato ha cambiato il destino di alcuni calciatori, alcune eterne riserve sono dei titolari, altri calciatori che sembravano indispensabili possono partire per gennaio.

In tutto ciò, le richieste sul mercato arrivano sempre. Perché il croato, già come a Verona, non è propriamente contentissimo della rosa a disposizione. Nel mercato invernale vorrebbe riabbracciare qualche suo ex calciatore avuto in gialloblù, proprio per continuare il suo tipo di gioco e farlo con interpreti che già conoscono il suo modus operandi.

Alla ricerca dell’affare

Chiaramente il Torino per gli acquisti non ha grossi capitali da andare a sbloccare. Il massimo che si potrà fare per gennaio è la classica formula del prestito con diritto di riscatto.

Che a Juric andrebbe anche bene, considerando come voglia prendere elementi avuti a Verona e ora in difficoltà con i club di appartenenza. Partendo dalla difesa, ha bisogno di un nuovo centrale e ha espresso il desiderio di avere nuovamente Kumbulla con sé. Il difensore albanese fu una rivelazione due stagioni fa con il croato, proveniente direttamente dal settore giovanile degli scaligeri.

A Torino andrebbe di corsa, il feeling con Josè Mourinho non è mai scattato, la Roma potrebbe pensare alla cessione. Il classico milione di prestito e una decina abbondanti poi per il diritto di riscatto: in questo caso si penserà soprattutto al denaro poi che si ricaverà – in futuro – con la cessione di Bremer.

Altro giro, altra giostra per il centrocampo. Serve un calciatore polivalente, di contenimento e che sappia collocarsi al posto giusto. Amrabat sarebbe l’ideale, nella Fiorentina è in una fase decisamente calante, in questo caso il prestito con diritto di riscatto non sarebbe un problema dopo i dubbi avuti in estate un po’ da tutte le parti. Per altro l’opzione di avvicinare Kumbulla e il viola potrebbe essere una chiave decisiva per potare al doppio trasferimento: sarebbero ben lieti di ritrovarsi in granata.

Prima di acquistare però bisogna cedere. Abbassare il monte ingaggi a gennaio sarebbe già un obiettivo importante per il Torino, il resto che arriverà è tutto di guadagnato. Ivan Juric però ha fretta, per ottenere dei risultati migliori punta sui fedelissimi.