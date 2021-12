Mazzocchi, lo scugnizzo che tutti vogliono, tra le big, sceglierebbe il cuore

Pasquale Mazzocchi è un difensore che gioca con il Venezia. Giocatore di temperamento e di coraggio, ha il Napoli nel cuore e un gran fede ad accompagnarlo in questa sua prima stagione in Serie A.

I protagonisti sono spesso figli della fatica. Quella di Pasquale Mazzocchi per arrivare in Serie A è stata una attraversata lunga e con tanti ostacoli, ma il difensore è arrivato con grande merito con il Venezia ad assaporare la massima serie. È un elemento interessante quello che spesso scende in campo come difensore o centrocampista, sulla zona destra del campo.

Con Paolo Zanetti sta giocando soprattutto laterale basso alternandosi con Eubehi e nel Venezia, la sua presenza è garanzia di affidabilità e soprattutto concretezza. Pasquale Mazzocchi fa parte di quei difensori italiani poco considerati da molti, che lottano su ogni pallone e preferiscono la vittoria del loro club piuttosto che il mettersi in mostra, in maniera autonoma, con gesto da copertina.

Sul mercato si comincia a sentire l’eco di tante sirene, ed è proprio per l’affidabilità che gente come lui, è in grado di regalare sempre. Mazzocchi è un gladiatore che ha sempre il Napoli nel cuore e questa è una fede che il difensore porta sempre con lui, dentro e fuori dal campo.

L’esterno di gran temperamento

Pasquale Mazzocchi è cresciuto nel quartiere Barra di Napoli. Dopo qualche anno andò a giocare nei settori giovanili di diverse suqadre, ma ha comunque portato sempre con sé, i suoni e i sapori della sua terra. Mazzocchi non ha giocato la prima gara al “San Paolo-Maradona” per squalifica, ma qualche giorno dopo ha esordito in serie A a Udine. Certo esordire nello stadio di Napoli, per lui sarebbe stato il massimo ma la sorte gli ha giocato un tiro mancino e il difensore per ora, ha dovuto saltare il suo primo appuntamento con il terreno del San Paolo.

Mazzocchi è un uomo di fede e proprio questa sua caratteristica, lo spinge ad arricchire il suo percorso spirituale. Chiara espressione di questa passione, sono i suoi tatuaggi, elementi che dimostrano quanto per lui contino i valori cattolici.

Il percorso del difensore è stato ricco di sfide e di battaglie, ma anche di tante soddisfazioni. Nel Parma giocò e riuscì a conquistare la Serie D , giocandoci fino a quando i ducali non approdarono in Serie B. Mazzocchi è uno dei pochi calciatori a potersi vantare di avere nel curriculum, tre promozioni di fila. Dopo Parma Pasquale iniziò la sua avventura a Perugia, esperienza che però gli lasciò l’amaro in bocca a causa dell’esito finale a cui la squadra giunse.

Arriviamo ora ai giorni nostri, e al Venezia di Zanetti. Il difensore in forza ai lagunari, già dalla scorsa stagione, ha giocato prevalentemente sulla fascia destra; 34 le gare nella fase regolare del torneo, più le cinque giocate nei playoff macchiate da un espulsione, rimediata per doppio giallo, proprio nella seconda finale contro il Cittadella. Doppio giallo e conseguente squalifica che ha costretto l’esterno a saltare per squalifica, la gara di Napoli.

Proprio la squadra di Spalletti sembra essere una delle squadre maggiormente interessate, al difensore, ma i partenopei non sono gli unici visto che sulle tracce del difensore, esterno difensivo, sembrano esserci anche Lazio e Samp.