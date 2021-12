Patrik Schick, che ritorno da ex: è tornato una prima scelta

Quello di Patrik Schick potrebbe essere un clamoroso ritorno nel campionato italiano. Proprio in una squadra che ha abbracciato solamente per poche ore…

Il momento d’oro di Patrik Schick fa “drizzare” le antenne a tutti. Del resto, è bastato il mese di dicembre a rendere l’attaccante ceco una sorta di superstar in tutta Europa.

È l’attaccante che negli ultimi trenta giorni ha segnato di più, svoltando praticamente nella sua stagione calcistica.

Al Bayer Leverkusen è riuscito a essere praticamente insostituibile in campo, nonostante la stessa squadra abbia un andamento altalenante. Senza i gol di Schick il club tedesco non assaporerebbe sogni di Champions League.

In particolar modo, l’ultimo periodo calcistico ha regalato sorrisi al ceco. Il Bayer Leverkusen ha avuto dal suo attaccante ben otto gol nelle ultime quattro partite di campionato. Partendo dai quattro segnati al Greuther Furth, la cenerentola del calcio tedesco. Nel 7-1 finale quattro marcature per Schick, alcune davvero facili, altre meno.

Il periodo d’oro è proseguito nella gara di Francoforte, la doppietta del ceco in pochi minuti aveva portato il Bayer sul 2-0… salvo poi perdere con una cinquina in rimonta. Nell’infrasettimanale di mercoledì, invece, altra doppietta stavolta all’Hoffenheim, che comunque è riuscito a rimontare sul 2-2.

Solamente nella trasferta contro il Friburgo è rimasto a secco, chiudendo il 2021 con un bottino di 14 presenze e 16 gol nel torneo tedesco.

Alla ricerca del nuovo mondo

Queste ottime prestazioni hanno rimesso in moto il mercato nei confronti dell’attaccante ceco. Che in Italia aveva già giocato nella Sampdoria in maniera eccellenti e con discontinuità nella Roma, ma è rimasto ancora un obiettivo vivo per la nostra Serie A.

In particolar modo è la Juventus a farci ben più di un pensiero. Intanto guardando proprio allo stato di forma di Schick, che segna in continuazione ed è un elemento che servirebbe come il pane ai bianconeri.

Un attaccante con il vizio del gol, un cannoniere che rimandi a un passato glorioso: trovarlo risolverebbe tanti problemi dalle parti di Torino. I numeri del ceco sono un ottimo biglietto da visita, considerando come quello di Schick sia rimasto un pallino dalle parti della Continassa.

I bianconeri in passato già avevano acquistato tempo fa lo stesso Schick, con tanto di visite mediche: furono proprio quest’ultime a far saltare la trattativa. Il ceco dopo qualche settimana si accordò con la Roma e perse il treno juventino, che potrebbe ora tornare più forte che mai.

Non sarà comunque semplice imbastire una trattativa per gennaio, il prestito con diritto di riscatto sarebbe comunque alto da sostenere, la resistenza del Bayer Leverkusen va considerata.

La quotazione del ceco è di trenta milioni circa, più o meno la stessa cifra che servirebbe a giugno per riscattare Alvaro Morata.