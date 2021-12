Barcellona, rimprovero per la giovane stella: il “consiglio” che deve seguire

La giovane stella del Barcellona incassa il rimprovero: dovrà imparare in fretta, e il compagno sottolinea la cattiva abitudine.

Il ritorno di Xavi ha cambiato le carte in tavola in casa Barcellona. Le regole imposte dal tecnico stanno dando una sferzata alla squadra, decisa a risalire la china dopo la brusca e inattesa eliminazione dalla Champions. Il tecnico ha puntato tutto sui giovani e le risposte incassate non sono affatto negative. C’è infatti talento da vendere nella cantera blaugrana, che sforna giovani da inserire con calma e da plasmare per costruire i campioni del futuro.

Fra questi c’è Gavi, centrocampista 17enne che ha già davanti un avvenire luminoso. Lo ha notato anche Luis Enrique. Lo ha seguito, convocato e schierato già in 4 occasioni. Un premio meritato dopo le 6 presenze in Champions e le 15 nella Liga, con un gol e 3 assist all’attivo. Numeri impressionanti, ma anche un dettaglio che non è sfuggito a compagni e tifosi. Arriva quindi il rimprovero al calciatore, che ora dovrà di sicuro rimediare.

Barcellona, Gavi e il rimprovero del compagno: “É ora di imparare”

Xavi ha definito il suo talento un calciatore spettacolare. Luis Enrique ha aggiunto la sua benedizione, dichiarando che le caratteristiche della stella spagnola sono uniche e straordinarie. Se lo dicono due calciatori che hanno fatto la storia del club e della nazionale è lecito attendersi una carriera ricca di vittorie e premi individuali. Resta però un dettaglio che incuriosisce e scatena i rimproveri, ovviamente simpatici.

Leggi anche: Patrik Schick, che ritorno da ex: è tornato una prima scelta

Gavi è spesso in campo con le scarpette slacciate e rischia di perdere il pallone a causa di questa mancanza. In molti hanno pensato alla scaramanzia ma non è cosi. A svelare il motivo è stato infatti Nico Gonzalez, compagno del centrocampista. Il calciatore ha postato una foto che lo ritrae mentre aiuta Gavi allacciandogli le scarpe in campo. E accanto alle immagini compare un messaggio chiaro. “Sarebbe ora di imparare a farlo”. A 17 anni in effetti dovrebbe essere semplice per Gavi, ma al Barcellona poco importa. Con o senza le scarpette indossate nel modo giusto, ciò che conta e il piede. E Gavi in quel senso ha pochi rivali in casa blaugrana.