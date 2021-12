Un goccio di porto sul mercato: occasioni da non perdere

Il Porto è sempre osservato sul mercato, la Primeira Liga ha sempre un occhio di riguardo. La squadra di Sergio Conceicao ha diversi elementi monitorati dai top club europei e da quelli di Serie A.

Le vie del mercato prendono vie infinite e, dopo il big match del 16° turno di Primeira Liga con il Porto che ha affrontato al “Do Dragao” il Benfica nello scontro diretto battendolo per 3-1, sono aumentati gli interessi degli operatori di mercato per la squadra biancazzurra.

La squadra che ha lanciato Josè Mourinho tra gli altri, ha sempre degli elementi interessanti da mostrare. Prospetti importanti da offrire perché il Porto da sempre concede una fucina di talenti, senza però fare sconti alcuni.

Le società sanno di avere poche chance di sconti con il Porto facendoli diventare… scontri importanti, proprio perché la società di Jorge Pinto da Costa è molto battagliera se c’è da cedere qualcuno.

Sono tanti i calciatori seguiti nel gruppo di Sergio Conceicao, partendo proprio dallo stesso figlio del tecnico. Francisco è un classe 2002 interessante, un centrocampista di manovra e di lotta che interessa per il suo modo di giocare sprezzante del pericolo. Ha caratteristiche diverse dal papà, hanno un club con un filo in comune. La Lazio ha spesso osservato con interesse le prestazioni del giovane calciatore, chissà che non ci possa essere una sorta di deja vu.

Lo stesso tecnico non è esente da ritorni italiani, spesso è stato in procinto di allenare un club della Serie A. Inter e Lazio hanno le panchine occupate, il Parma, dove militò con grandi risultati da calciatore, potrebbe accoglierlo nel prossimo futuro.

I gioielli del Do Dragao

Nel Porto sono molti i calciatori che sul mercato si fanno apprezzare. La quotazione di massima vale un po’ per tutti, partendo dalla difesa. Il capitano Pepe ha cresciuto al suo fianco Wilson Manafà, elemento del 1994, nonché Zaidu Sanusi, un nigeriano che sa giocare sia al centro che sulla fascia sinistra. Laterale interessante, si parlò per lui anche di un interessamento del Napoli, potrebbe essere una trattativa da riportare in primo piano nei prossimi giorni.

Sergio Oliveira, invece, sembrava sul punto di arrivare in Italia quest’estate. Mancavano i dettagli con la Fiorentina, non se ne fece più nulla. È un centrocampista di tempra e con buona visione di gioco, la Roma di Josè Mourinho lo segue sotto traccia.

Un altro mediano ha interesse sul mercato, il brasiliano Otavio, di tre anni più giovane del collega Oliveira. Classe 1995, è un importante punto di forza dei biancoblù, spesso cercato dai club spagnoli più che da quelli italiani.

Il pezzo forte si chiama però Evanilson, classe 1999, altro verdeoro alla ricerca della gloria. La Juventus lo sta seguendo con particolare interesse, tra i tanti nomi in ballo sarebbe quello a sorpresa da proporre ai tifosi.