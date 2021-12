Wanda Nara: la piscina, gli scatti da urlo e la nuova “Lamborghini”

Wanda Nara senza limiti: posta gli scatti della sua nuova meravigliosa “Lamborghini” e incanta con alcuni post che fanno impazzire i fans.

Si chiude un anno delicato per Wanda Nara. Prima le difficoltà del marito, mai stato fra i preferiti da Pochettino al Psg. Poi la crisi matrimoniale, un divorzio che era già stato firmato e poi scongiurato dopo le scuse di Mauro Icardi. Infine le nuove accuse, i rumors su altri incontri galeotti del bomber argentino. La moglie manager ha però saputo gestire tutto al meglio. Ha riallacciato i rapporti per amore della famiglia e del marito, e dopo un periodo di buio totale sui social, è tornata a mostrarsi con la famiglia al completo.

Non sono mancati gli scatti che hanno fatto impazzire i fans. In piscina, con abiti succinti e con una nuova Lamborghini. Gli ultimi a Parigi? Qualcuno giura che l’attaccante sarebbe in procinto di trasferirsi alla Juventus, ma deve convincere Wanda che intanto sui social torna a splendere e a raccogliere una lunga serie di reazioni molto positive da parte dei followers.

Wanda Nara, una bomba sexy sulla nuova Lamborghini

Sono state 48 ore intense per Wanda Nara. Si è mostrata a bordo piscina in uno scatto molto sensuale insieme a Mauro Icardi. Ha poi approfittato dei momenti di libertà per un mini tour sul lago, raccontato da una foto che ha incassato circa 4 mila commenti. Infine si è mostrata in tenuta sportiva a bordo della sua nuova Lamborghini.

Leggi anche: Viky Varga fra Pellè e vacanze: gli scatti mandano in tilt i social

Non si tratta di una supercar fra le tante amatissime dagli appassionati di velocità, bensì di una bicicletta di altissima tecnologia e valore. Il prezzo? Motivato di sicuro da materiali di prima scelta e da una lavorazione unica. Costa infatti più di una comune citycar prodotta da marchi meno prestigiosi della Lamborghini. E Wanda si gode il suo relax fra bici ed escursioni, insieme al marito Mauro Icardi, che intanto ha il telefono rovente e prova a capire se ci siano o meno le condizioni per volare alla Juventus.