Wanda Nara perfetta in bikini: China Suarez però incanta senza reggiseno

Un duello social a distanza fra la moglie di Icardi e la donna che ha minato il rapporto fra i due: China Suarez contro Wanda Nara, che scatti.

La storia ha tenuto banco per mesi. Conferme, smentite, colpi di scena. Poi un divorzio praticamente firmato e annullato in poche ore grazie ad una lettera di Mauro Icardi, deciso a salvare il matrimonio a suon di post sui social e dichiarazioni d’amore. Il resto lo ha fatto Wanda Nara, forte e decisa nel perdonare Maurito, spietata nell’attaccare China Suarez. Quest’ultima è la donna che avrebbe avuto il flirt con il centravanti argentino, e in tanti hanno giurato che quell’incontro c’è stato.

La storia adesso sembra essere chiusa, almeno in Francia. In Argentina se ne parla ancora tanto, e le due donne continuano a stupire sui social, con una battaglia a distanza ce le vede assolute protagoniste fra scatti hot e l’apprezzamento dei fan. Le ultime due foto però lasciano a bocca aperta. Wanda incanta in bikini, China risponde e mostra tutto.

Wanda Nara e China Suarez: duello hot sui social

Si fa fatica a dire chi ha postato lo scatto più sensuale e chi vince una sorta di duello a distanza. Evidente invece chi ha esagerato. China Suarez ha postato una foto con addosso solo una camicia aperta senza reggiseno. Ha messo in evidenza le forme perfette baciata dal sole. Wanda Nara ha invece sfoggiato un bikini che la rende esplosiva e affascinante e le due foto sono state letteralmente prese d’assalto dai fan.

Le gallerie mostrano infatti il fascino e la bellezza di due donne amatissime e di sicuro esplosive. Basta dare un’occhiata agli scatti per capire quanto siano apprezzate, e quanto le ultime istantanee siano pronte a far battere il cuore dei follower.