Famosa e incredibilmente bella: Cristiana arriva in Serie A

Il calciomercato porta in Serie A volti nuovi e le splendide donne: Cristiana è famosissima e innamorata del centrocampista.

Giorni caldi in chiave di calciomercato. Fra arrivi e partenze, in Serie A sbarcano volti nuovi, pronti a cambiare il volto alle squadre e a stuzzicare la fantasia dei tifosi. Non solo per capire quali siano le statistiche, i valori che potrebbero portare alle squadre, ma anche in chiave gossip. Cresce la curiosità infatti per il calciatore che dovrebbe prendere in mano il centrocampo della Roma.

Si tratta si Sergio Oliveira, per il quale manca solo l’ufficialità. Lo ha voluto Mourinho, è stato vicinissimo alla Fiorentina, e sarebbe pronto a trasferirsi insieme alla splendida moglie. Una bomba sexy, che è anche famosissima nel suo campo. Ha creato infatti una carriera folgorante, sfruttando la sua passione, un volto bellissimo, un fisico da favola.

Cristiana Goncalves Pereira arriva in Serie A: la moglie di Oliveira è incantevole

Sono le foto a parlare per la splendida Cristiana Goncalves Pereira. Ciò che forse non tutti sanno è quanto sia famosa e amata in patria. La bionda e avvenente moglie del centrocampista ha trovato la notorietà grazie ad un fotoblog di moda, ed è molto attiva e stimata nel settore. Figura come Ceo di una agenzia di moda ed è anche un legale. Ha conosciuto il calciatore nel 2016 e lo ha sposato 3 anni dopo, postando spesso le foto dei viaggi e della vita quotidiana che li unisce.

Leggi anche: Joanna Chimonides è l’ex di un noto calciatore: che fisico

Cristiana è una donna intelligente ed incantevole. Fisico scolpito, sguardo affascinante, un sorriso che conquista subito. La coppia è pronta a sbarcare nella capitale, e se una parte di tifosi è in fibrillazione per vedere come si muoverà il portoghese nella mediana di Mourinho, cresce la curiosità per vedere dal vivo anche l’incantevole moglie.