Elisabetta Canalis è una gioia per gli occhi: che scatti in vacanza

Followers rapiti dalle foto di Elisabetta Canalis: le vacanze della showgirl si trasformano in una valanga di complimenti social.

Una carrellata di immagini e filmati per festeggiare il Natale a dare il benvenuto al 2022. Momenti di relax, foto al mare, sorrisi. I fan però hanno avuto quello che attendevano dalla splendida Elisabetta Canalis, esplosiva in tutto il suo fascino e nelle linee che la rendono senza alcun dubbio una delle donne famose più amate dagli italiani.

In intimo, in pigiama, sulla neve o al mare, la sostanza non cambia. La Canalis incassa complimenti e reazioni continue su una pagina Instagram da 3 milioni di followers. Le ultime foto hanno però colpito gli appassionati. Quattro scatti, in cui la bellezza e il fascino della showgirl escono fuori in maniera esplosiva.

Elisabetta Canalis: un giorno ad “LA” per fare impazzire i fan

“Una giornata in centro con il miglior fotografo”. Tagga il nome di chi ha con grande professionalità e qualità esaltato la sua incantevole bellezza. Elisabetta Canalis ha postato quatto scatti che in poche ore hanno incassato una valanga di commenti. Gonna lunga nera con profondo spacco,, top bianco e uno sguardo che conquista. Poi i dettagli dei vestiti e il riflesso della sua immagine ad un vetro.

L’ennesimo lavoro per una professionista richiestissima che si trasforma in un capolavoro e in un boom di reazioni. La Canalis continua ad essere fra le preferite degli italiani. Il resto è nelle istantanee a Venice beach. In costume, in piscina, in bikini e con abiti che esaltano un fisico statuario e uno sguardo stellare.