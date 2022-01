Eleonora Boi, il vestitino è mini: gambe in bella vista e forme in evidenza

La giornalista Eleonora Boi fa girare la testa a tutti i suoi follower: l’outfit scelto per una passeggiata a Los Angeles non nasconde nulla.

Tutti pazzi per Eleonora Boi! La splendida giornalista sportiva di origini sarde continua a essere una delle donne più apprezzate dai tifosi italiani. Ogni sua foto su Instagram è un evento, ogni scatto fa il pieno di like. Specialmente quando si tratta di fotografie capaci di accendere la fantasia di gran parte dei suoi fan, grazie alla sua bellezza abbagliante.

In questi giorni la meravigliosa Boi sta vivendo esperienze incredibili negli Stati Uniti, in particolare a Los Angeles. E proprio nella Città degli Angeli ha voluto sfoggiare un abitino straordinario, sensuale, capace di rendere ancora più preziosa la sua immagine e di valorizzare al meglio il suo fisico da urlo.

Leggi anche -> Diletta Leotta tutta d’oro: i fan notano un dettaglio – FOTO

“Le onde sul muro le ha fatte l’architetto e non photoshop“, ha scritto nella caption, scherzando, la simpatica giornalista sportiva per anni volto di Sportitalia. Ma più che le onde sul muro ad attirare lo sguardo dei suoi innamoratissimi fan sono state le curve pericolose sfoggiate grazie a questo vestitino apprezzatissimo soprattutto dai tifosi juventini.

Eleonora Boi: gambe spettacolari, i fan apprezzano

A strisce bianche e nere, seppur orizzontali, più slanciata che mai, Eleonora ha ancora una volta fatto centro nel cuore dei suoi sostenitori. Stavolta con un abitino davvero galattico. Un mini-dress molto mini, attillato quel che basta per rendere ancora più evidenti le sue curve abbondanti, ma in grado anche di valorizzare le sue gambe interminabili.

Paradossalmente, a strappare un sorriso ad alcuni tifosi sono state però anche le spalline, decisamente importanti, molto anni Novanta. Ad alcuni hanno infatti ricordato le ali di qualche supereroe robot dei manga giapponesi anni Settanta e Ottanta, un’epoca in cui la bella Boi non era nemmeno nei sogni della sua famiglia.

Potrebbe interessarti -> Amore finito tra l’influencer e il famoso calciatore: messaggio piccato sui social – FOTO

Di casa in America, essendo da un paio d’anni fidanzata con uno dei nostri più importanti cestisti in NBA, Danilo Gallinari, la meravigliosa Eleonora ha ancora una volta trovato il modo per sorprendere i suoi fan con un altro scatto da migliaia e migliaia di like e commenti. E siamo certi che non sarà l’ultima volta che una sua foto piccante farà il giro del mondo.