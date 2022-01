Football Manager, che passione! I segreti del gioco più amato

Football Manager rimane sempre il miglior gioco manageriale sul calcio a detta di quanti giocano per delle ore alla consolle e al pc. L’edizione 2022 diventa sempre più preziosa per gli allenatori… da casa e non. I segreti di un gioco intramontabile.

Il videogioco più atteso da tutti gli amanti del calcio diventa didattico, utile, divertente e spesso coinvolgente, il monte ore davanti alla consolle e al pc che fa davvero riflettere. Quello di Football Manager è un mondo ideale nell’universo calcistico per gestire campioni, allenare la propria squadra del cuore e fare anche conoscenze che non si metterebbero mai in pratica dal vivo.

Football Manager non è solo un videogame, è una sorta di comunità allargata in tutto il mondo, dove poter pescare tutte le squadre, anche le più impensabili. Un utente italiano può anche “disputare” uno sperduto campionato dei dilettanti inglesi, oppure avventurarsi con nazionali africane alla conquista del mondiale. La perseveranza sarebbe tanta nonché la disponibilità e l’abitudine… alla sofferenza davanti alla consolle, perché i miracoli sono relativi, anche quando si allenano piccole squadre.

Il bello di questo gioco, secondo gli utenti che quotidianamente scambiano consigli, è l’assoluto miglioramento costante. Il videogame è stato il regalo più desiderato nelle feste natalizie, nonché il vero e proprio amico ideale nell’anno appena arrivato.

Una comunità di allenatori davanti al computer

Il videogame Football Manager rappresenta una avventura da vivere, almeno una volta nella vita. Passare qualche ora davanti al pc – di tanto in tanto – non è un peccato capitale, a patto di non farne di questo gioco… una sorta di malattia: il rischio c’è, proprio per l’altissima definizione nel dettaglio.

L’allenatore virtuale davanti al pc praticamente può fare di tutto con la propria squadra. I primi dettami del ritiro e poi il calcio mercato e lì sono dolori. Primo obiettivo è valutare la squadra e trasformarsi in direttori sportivi, facendo i conti con budget risicati… e dirigenze molto “tirchie”, seppur in maniera virtuale. Acquistare calciatori al momento giusto, meglio ancora se giovani, e dare le proprie direttive tattiche in campo, che possono essere davvero sterminate (almeno una trentina i moduli su cui provare a impostare una vittoria).

Gli esiti del campionato, il percorso nelle coppe ma anche le sconfitte, in alcuni casi, aumentano il brivido con la stampa che pressa con domande sui calciatori scontenti. Un po’ come tutto quanto vediamo in tv, se non con il fatto di essere virtualmente protagonisti. L’edizione 2022 di Football Manager, per altro, ha ancora maggiormente migliorato la sua banca dati, dando ai tecnici davvero un margine di dettaglio importante per tutte le analisi.