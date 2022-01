I consigli e i pronostici della redazione di Calciopolis sulle scommesse relative alle gare del 15 gennaio 2022

Buongiorno a tutti e buon sabato; dopo aver fatto centro la settimana scorsa con una bella quota 8, questo sabato ci riproviamo, sperando di ottenere lo stesso risultato. Purtroppo il Covid la sta facendo da padrone e molte squadre vengono fortemente condizionate nei risultati, dalle assenze di tantissimi giocatori. Malgrado questo non ci tiriamo di certo indietro e, anche questa settimana, riproviamo a tornare all’incasso . In questo secondo week-end di gennaio, sono diverse le partite interessanti da seguire, almeno per chi scommette.

I nostri consigli sulle partite del sabato

In Italia la nostra attenzione si focalizzerà su Juventus-Udinese, in Inghilterra andremo diretti sul big match City-Chelsea, mentre in Germania, proveremo a puntare sul Bayern che malgrado la sconfitta casalinga subita domenica scorsa ad opera del Gladbach, rimane comunque la squadra più forte, malgrado le numerosissime assenze dovute alla pandemia. Per scegliere le altre 2 partite che abbiamo deciso di attenzionare, abbiamo scelto il campionato francese e quello greco.In Francia proveremo a puntare sul ritorno alla vittoria del Psg di Leo Messi mentre in Grecia, proveremo a dare fiducia al Paok, che dopo la partita rinviata nel turno precedente, scenderà in campo contro lOfi Creta in una gara, apparentemente molto facile.

I consigli di Calciopolis per le scommesse odierne

Scendiamo ora, nei particolari del nostro pronostico:

Oggi, al fine di strutturare, una giocata affidabile, da potervi consigliare, abbiamo deciso di prendere in considerazione, gare che si giocano in questi 4 campionati europei: Grecia, Italia, Inghilterra, Germania e Francia.

Queste le gare che abbiamo deciso di prendere in considerazione, per ciascuno di questi tornei:

Juventus-Udinese

Manchester City-Chelsea

Colonia-Bayern Monaco

Psg-Stade Brestois

Paok Salonicco-Ofi Creta

A seguire troverete i nostri consigli per ogni singola gara e i relativi pronostici per la nostra multipla odierna.

I consigli di Calciopolis sulle scommesse del 15 gennaio 2022: la cinquina consigliata dalla redazione

Questi i nostri pronostici sulle gare di oggi 15 gennaio 2022. Si tratta di una cinquina a quota 8, strutturata su tutti pronostici multi-gol casa, da giocare entro le 13:00 di oggi

Ecco i nostri consigli per le vostre scommesse odierne:

Juventus-Udinese: multi-gol casa 2-4

Manchester City-Chelsea: multi-gol 1-3

Colonia-Bayern Monaco: multi-gol trasferta 2-4

Psg-Stade Brestois: multi-gol casa 2-4

Paok Salonicco-Ofi Creta: multi-gol casa 1-3

Gli altri consigli del week-end

