Altro che Blue Monday: il décolleté di Diletta Leotta fa sorridere i fan

Il Blue Monday di Diletta Leotta è tutt’altro che triste: décolleté incantevole, fan in delirio su Instagram.

Fra i modi per combattere il Bue Monday, Diletta Leotta ha scelto di sicuro il migliore. La conduttrice ha postato una foto magnetica, con un sorriso straripante, abiti colorati e una scollatura incantevole. Gonna lunga rosa, una giacca coloratissima, maglia bianca e nera.

Il resto lo fanno le sue splendide forme, che viste le reazioni giustificano gli 8 milioni tondi di follower su Instagram. Il suo look, vivace e dai colori accesi, passa però in secondo piano. Troppo esplosivo il volto della conduttrice con treccia impeccabile e sorriso smagliante. Ancora più coinvolgente il dècolletè, che genera un boom di reazioni.

Diletta Leotta, che décolleté: uno scatto incantevole per la carica dei mille

Sono quasi mille i commenti allo scatto di Diletta Leotta. Alcuni sottolineano i colori troppo sgargianti, altri osservano che la conduttrice può indossare tutto sfruttando una grazia innata e le splendide forme. Le reazioni però si concentrano soprattutto sulla scollatura, che raccoglie apprezzamenti non solo dai follower italiani.

Nelle storie invece il look è replicato con una foto in bianco e nero, ma la sostanza non cambia. Diletta Leotta è fra le più amate dagli appassionati di calcio e non solo. Ogni scatto è un successo, tutte le presenze in tv generano commenti. Un boom senza fine il suo, decollato su Dazn, ma letteralmente esploso su una pagina social in cui c’è sempre attesa per una foto nuova.