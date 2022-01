Dybala-Sabatini contro Nara-Icardi: la sfida alla foto più hot è aperta

La passione tra la bellissima modella Oriana Sabatini è scoppiata da tempo, ma ora Paulo sta attraversando un momento veramente difficile alla Juventus e malgrado le ottime prestazioni, che il campione bianconero, sta regalando alla propria tifoseria, la società sembra rimanere molto distaccata.

La data di scadenza del contratto di Dybala si avvicina sempre di più e in casa bianconera non sembra avere fretta. Le dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa dall’ amministratore delegato Arrivabene, hanno aperto una vera e propria crisi tra le due parti. E’ proprio in questi momenti che l’amore diventa fondamentale per l’equilibrio di un campione, che fuori dal campo, se ha vicino una persona importante, ha modo di pensare decisamente ad altro.

Oriana è una donna bellissima e le sue foto, impazzano ovunque sul web.

Oriana Sabatini ha il fuoco dentro

La splendida Argentina, di origine venezuelana, è una delle artiste più seguite su Instagram e non ha mai nascosto il suo grandissimo amore per il bel Paulo. Amore però che qualche volta vanno anche oltre le righe, come nella vicenda che ha coinvolto i due ragazzi, qualche giorno fa.

Paulo Dybala e Oriana Sabatini censurati da Instagram

Uno scatto del noto fotografo Nicolas Gerardin infatti, che ritraeva i due ragazzi “artisticamente” avvinghiati a torso nudo, è stato ritenuto troppo esplicito dai moderatori del social network Instagram, che ha provveduto quindi ad eliminarlo.

La foto che è stata censurata dal social network

la coppia, è solita rendere pubbliche le foto della loro storia d’amore ma il post dell’11 gennaio, pubblicato dalla modella e influencer 25 enne, ha infastidito i moderatori del social network. Instagram infatti, ha giudicato eccessivo lo scatto in bianco e di Gerardin e lo ha censurato. Nella foto i due giovani, appaiono chiaramente ritratti entrambi a torso nudo e ad Oriana Sabatini si vede una piccola parte del seno. Come detto Instagram ha ritenuto troppo hot lo scatto ed ha provveduto immediatamente ad eliminarlo, provocando però le ire della giovane argentina.

La “garra” dell’influencer Argentina

La ragazza però non si è persa d’animo e ha voluto far valere se sue ragioni, senza però riuscire a ottenere la revisione della decisione. A quel punto la bella Oriana, non solo ha ri-pubblicato il post, ma lo ha fatto inserendo addirittura due immagini invece di una, anche se leggermente meno esplicite.

Negli altri scatti i due ragazzi appaiono sempre abbracciati, ma stavolta il seno della bella argentina rimane quasi totalmente coperto dal suo avambraccio. I follower ovviamente sono impazziti ad hanno inondato il post di like.

La sfida Dybala-Sabatini vs Nara-Icardi

Dybala e Oriana stanno insieme da 3 anni, non senza alti e bassi ma comunque si amano. I due giovani amano mostrare in pubblico la loro passione, un po come fanno anche Wanda Nara e Mauro Icardi e questo ovviamente, ha scatenato una vera e propria guerra social, su quale delle due coppie, condivida la foto più hot.

La sfida è iniziata, chi la vincerà?