Fiorentina scatenata: altri due big da Champions, avrebbero già detto si

La Fiorentina quest’anno con Italiano sembra aver imboccato la strada giusta per tornare a recitare un ruolo da protagonista e ora sogna qualche campione per fare il definitivo salto di qualità. Vincenzo Italiano ha chiesto ancora, qualche rinforzo a Commisso, e il presidente potrebbe accontentarlo con un nome di livello mondiale. I tifosi sono già in visibilio.

La Fiorentina ora fa sul serio. La squadra gigliata quest’anno è in lotta per un piazzamento europeo e vuole continuare a cullare le sue ambizioni. La Champions è un sogno da inseguire con costanza e il mercato potrebbe presto venire in aiuto dei viola. Gli obiettivi conquistabili sono ancora tanti, e la squadra vuole provare ad inseguirli tutti.

Il tecnico Vincenzo Italiano si dice soddisfatto della qualità della rosa ma, in cuor suo, sa benissimo che l’arrivo di qualche campione potrebbe dare maggiori stimoli a una piazza che ora inizia seriamente a crederci. Il mister viola per completare la rosa vorrebbe innanzitutto un centrocampista centrale, con vocazione offensiva, che possa affiancare a pur bravo Saponara e che come il fantasista, sia in grado, all’occorrenza, di entrare a gara in corso, per spaccare le difese avversarie.

I nomi che rimbalzano a Firenze fanno davvero sognare i tifosi. Si parla di campionissimi dal grande passato e che potrebbero dare ancora molto se inseriti nel contesto giusto.

Fiorentina: un campione del mondo per alzare l’asticella

La squadra viola punta a un colpo che possa dare al gruppo quella dimensione internazionale che ora manca

Il prescelto è Mario Gotze. L’ex campione mondo sarebbe perfetto per le ambizioni della Fiorentina, e troverebbe i tifosi già pronti ad abbracciarlo. Il tedesco attualmente gioca in Olanda con il Psv Eindhoven e a Firenze arriverebbe di corsa. La trattativa però non sembra comunque facilissima, perchè gli olandesi vorrebbero tenersi stretto il loro leader.

Gotze non è il solo Top player in orbita viola

La Fiorentina in ogni caso, si sta muovendo su più fronti e anche le voci su un interesse per il madrileno Isco rimangono confermate. Il centrocampista nell’ultimo periodo sembra essersi un po’ perso per strada, ma la Fiorentina potrebbe dargli quello stimolo che ora gli manca per tornare quel giocatore spettacolare, che tutti abbiamo ammirato con la maglia dei Blancos. Isco continuerebbe la tradizione degli spagnoli. A Firenze lo aspetterebbero a braccia aperte e per convincerlo a scegliere la squadra del capoluogo toscano, sembra che siano già scesi in campo sia l’ex Borja Valero che Josè Maria Callejon. I tifosi ovviamente li vorrebbero vedere a Firenze entrambi, ma la dirigenza molto probabilmente, affonderà il colpo solo per uno di loro.