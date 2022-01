Lazio, affare fatto: Tare sta per mettere a segno un colpo importante

La Lazio ha decisamente incassato troppi gol in questa stagione e le responsabilità, oltre che al cambio di modulo, vanno sicuramente ricercate anche nel reparto difensivo. I nomi della rosa non garantiscono affidabilità al reparto e sia Igli Tare che Claudio Lotito stanno lavorando per regalare a Sarri qualche rinforzo importante, già da ora.

Gol subiti, prestazioni a volte decisamente sufficienti, una difesa che fa acqua da tutte le parti. Un tris di problemi che fa capire a chiunque come la Lazio abbia bisogno di una maggiore sicurezza difensiva. I quaranta gol già presi, a questo punto della stagione, non lasciano proprio per niente tranquilli i tifosi biancocelesti e malgrado il gioco sarriano preveda una maggior propensione alla fase offensiva, la casella dei gol subiti evidenzia un numero veramente troppo alto.

Il club della Capitale sta cercando già da qualche settimana di trovare una soluzione efficace per arginare il problema. La difesa deve essere tutta sistemata e anche i due pilastri della scorsa stagione, Francesco Acerbi e Luiz Felipe, non sono sicuramente esenti da responsabilità. Il problema però non si limita al centro. Le difficoltà si allargano anche alla fascia destra, dove l’alternanza tra Marusic e Lazzari non garantisce solidità, e in secondo luogo in porta dove manca sicuramente un portiere affidabile.

Pepe Reina è ormai considerato da Sarri un panchinaro. Lo spagnolo in qualche uscita è sembrato accusare il peso degli anni e malgrado stia lavorando con grande disponibilità, non garantisce più le prestazioni di una volta. L’albanese Thomas Strakosha ha il contratto in scadenza a giugno prossimo e non sta facendo granchè per essere riconfermato: errori in serie, incertezza nelle uscite e quel maledetto problema dei rinvii regalati agli avversari non aiutano sicuramente il reparto arretrato.

Lazio: in arrivo un nuovo estremo difensore di qualità affidabile

La Lazio ha un problema in porta e lo ha ormai da due mesi. Il club capitolino si è mosso tardi e il problema ora, deve essere risolto in fretta. Le opzioni sul mercato sono tante, nulla appare a basso costo.

La convinzione di Tare è che ci voglia un estremo difensore capace e già esperto della Serie A. Ora come ora, la Lazio non può permettersi esperimenti e portieri provenienti dall’estero, non garantirebbero al club l’esperienza necessaria per essere da subito affidabili.

La Lazio sta osservando con attenzione cosa succede – in particolare – in casa Cagliari. Il club sardo ha addirittura due portieri validi in rosa, e molto probabilmente, uno dei due andrà sicuramente via. Alessio Cragno è il titolarissimo dei rossoblù. Il portiere cagliaritano è nel giro della Nazionale e si è dimostrato a più riprese un ragazzo di grande affidabilità. La sua quotazione di mercato si aggira intorno ai 15 milioni di euro e le sue possibilità di cessione ruotano intorno alla salvezza dei sardi. Attenzione anche al suo ex vice, Guglielmo Vicario. L’Empoli lo ha accolto in prestito e il ragazzo ha già dimostrato di avere numeri importanti, proprio nella gara contro la stessa Lazio, parando tra l’altro un rigore a Ciro Immobile.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Zapata, un addio annunciato?

Non decade ovviamente, nemmeno la soluzione… familiare, anzi. I sondaggi sul Torino per Vanja Milinkovic Savic sono stati fatti e in questo caso la Lazio, cercherebbe di impostare una trattativa offrendo ai granata, qualche contropartita tecnica. Cosa che renderebbe l’affare decisamente più fattibile, anche da subito.