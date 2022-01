Mercato Milan: un rinforzo è un passo, grazie al mercato degli scambi

Il Milan insieme a un altro club, considerato amico, sta per mettere a segno dei colpi importanti, ma lo sta facendo senza spendere soldi. La strategia è quella di muovere le pedine tra i due club, attraverso degli scambi. Scambi che permetteranno, ad entrambe le società, di colmare i vuoti che attualmente contano, in ruoli spesso fondamentali.

I risultati sono l’obiettivo che ogni società ad inizio anno si prefigge ma spesso per ottenerli, le società devono scendere a compromessi.

Il Milan con Stefano Pioli anche quest’anno sta puntando ad arrivare a vincere lo scudetto ma l’Inter rimane comunque la squadra maggiormente accreditata a vincerlo di nuovo.

Il risultato prima di tutto

I risultati e le buone prestazioni che il team guidato da Inzaghi ha ottenuto in questa prima metà della stagione, ha tranquillizzato l’ambiente, che ad inizio anno era preoccupatissimo dall’addio di Conte. Il Milan però, come detto, non vuole mollare un centimetro e malgrado l’emergenza sopraggiunta in difesa, con il doppio infortunio dei due centrali titolari, la stia condizionando molto, è ben lontana dal gettare la spugna.

Il Milan ed un club ritenuto amico vogliono aiutarsi provando a migliorarsi reciprocamente senza fare rinunce. Le due società stanno studiando una soluzione valida per porre in essere il loro disegno, e lo stanno facendo insieme. Per facilitare la collaborazione però, le due società stanno chiedendo aiuto alla loro squadra degli scontenti, ovvero di quei giocatori che quest’anno si trovano ai margini dei progetti tecnici.

Tre calciatori nel mirino, i due club sono in trattativa

Milan e Torino sono due società affini e lo sono da tempo. Sono tante le trattative complicate che ballano tra i due club ed ora, una nuova soluzione che sta prendendo piede nelle ultime ore, sembra aprire nuovi orizzonti. I calciatori maggiormente interessati da questo possibile intreccio sono diversi.

Milan, Torino e i possibili scambi

I rossoneri ad esempio, hanno in mano il cartellino di Tommaso Pobega che il Torino quest’estate ha avuto in prestito secco. I granata però, dopo l’ottimo campionato che il giovane Under 21 sta disputando, vorrebbero trattenerlo per costruire su di lui, il futuro centrocampo torinista. Nel Milan però, il problema del rinnovo di Kessiè sta facendo alzare le antenne ai dirigenti, che ora non appaiono più così certi di voler lasciar partire il ragazzo. I progressi del centrocampista italiano non sono passati inosservati alla dirigenza rossonera, che nell’eventualità di un’addio dell’Ivoriano, lo vorrebbe inserire da subito in rosa. La cessione potrebbe anche essere presa in considerazione dal club meneghino ma solo a fronte di un assegno dai venti milioni in su. Cifra che il Torino non potrebbe mai spendere.

Il secondo nome che balla attualmente tra le due società è quello di Bremer. Il dfensore brasiliano piace al Milan, al Liverpool e ad altri top club. L’impressione in questo caso però, è che sia proprio il centrale verdeoro ad essere padrone del proprio destino. Il Torino infatti, finora è riuscito a trattenerlo, ma sa benissimo che difficilmente potrà farlo ancora a lungo.

La volontà del giocatore, è ancor più decisiva nel caso di Andrea Belotti. I sessanta milioni offerti in estate dal Milan ora non esistono più e l’attuale situazione diventata veramente insostenibile. Una soluzione è l’arrivo anticipato dell’attaccante a Milano.