Clamoroso Roma: un campione è inaspettatamente ai saluti

La Roma sta per perdere un campione e le prossime ore potrebbero essere decisive per la sua permanenza nella capitale. L’ipotesi sarebbe clamorosa, Josè Mourinho sta cercando di arginare la situazione, ma ormai potrebbe essere troppo tardi.

I giallorossi in crisi di risultati non sono decisamente tranquilli. Per la compagine allenata da Mourinho, il mercato rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang. La società infatti si sta muovendo per rinforzarsi ma i migliori giocatori non sono soddisfatti e stanno facendo i loro conti. I big sanno di poter ambire ad una squadra più ambiziosa e cominciano a guardarsi intorno.

Josè Mourinho malgrado l’appoggio del pubblico, non è riuscito a dare quel cambio di mentalità che la società si aspettava. La Roma, anche quest’anno, sta faticando tantissimo e spesso, contro le squadre di pari livello, cade inesorabilmente. La mano dello Special One finora si è vista poco e i tifosi sembrano aver perso la pazienza. Dall’altra parte, i calciatori sono sull’orlo di una crisi di nervi, ed il tecnico sembra faticare a tenere unito lo spoglio e a motivarlo adeguatamente, prima delle partite.

I campioni sono consapevoli di essere richiesti sul mercato e qualcuno di loro, potrebbe lasciare da subito il club. In particolare c’è un elemento che dai tifosi è considerato un punto fermo della squadra giallorossa, che questa cosa la sta prendendo in seria considerazione e a breve giro, potrebbe lasciare la Capitale.

Il francese valuta il suo futuro, in tanti pronti ad averlo

La situazione di classifica della Roma non è delle migliori. Solo un girone di ritorno da scudetto, potrebbe garantire ai giallorossi un piazzamento in Champions League. Questo i calciatori lo sanno bene e Jordan Veretout è tra quelli che sembrano maggiormente insofferenti. Il leader della mediana giallorossa ambisce a qualcosa di più importante e non sente più su di sé la stima incondizionata del tecnico portoghese.

Nonostante la grande abnegazione dello Special One, la squadra giallorossa sembra essere in una sorta di limbo, e fallisce spesso gli appuntamenti fondamentali per fare il salto di qualità. Veretout è stanco di come stanno andando le cose e vuole cambiare aria. Le soluzioni per il francese sono diverse e tutte di ottimo livello. Napoli e Juventus al momento, sembrano essere le squadre maggiormente interessate al mediano francese e le avance di entrambe le compagini, si stanno facendo sempre più insistenti.

Al “Maradona” Jordan sarebbe utilissimo a Spalletti per completare una linea centrale di livello mondiale e sia Zielinski che Fabian Ruiz, lo accoglierebbero benissimo. La Juve dal canto suo, ha bisogno di un regista arretrato e quel ruolo Veretout, ha spesso dimostrato di saperlo fare benissimo. Il francese attende ulteriori sviluppi da entrambe le situazioni ma sembra che un sondaggio su di lui sia stato fatto anche dal Psg. Nel club transalpino Jordan andrebbe ad equilibrare un reparto, evidente sbilanciato in avanti.