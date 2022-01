Colpo clamoroso per il Milan: arriva un bomber dalla Premier

Il mercato del Milan si mette in moto: in attesa del difensore, sta per arrivare un colpo da novanta direttamente dalla Premier League.

Per i tifosi del Milan questo mercato di gennaio è stato fino a questo momento una grande delusione. Le cose però stanno per cambiare. Dopo una luinga attesa, finalmente la dirigenza rossonera è riuscita a mettere in moto il proprio calciomercato, fatto di occasioni, affari low cost e tentativi non andati a segno. In prospettiva, però, il popolo milanista può sorridere: è in arrivo un colpo pazzesco.

Hanno agito evidentemente nell’ombra Maldini e gli altri membri della dirigenza rossonera, ma certo non sono stati fermi. Se la strada per un nuovo difensore appare ancora complicata, iniziano infatti a venire a galla i veri piani per potenziare la squadra in vista della prossima stagione.

Il club vorrebbe rafforzarsi in tutti i ruoli, anche sulla trequarti. Per farlo, sarebbe disposto anche a ‘restituire’ l’altalenante Brahim Diaz al Real Madrid. E il suo sostituto potrebbe arrivare da una diretta concorrente: il nome caldo in questo momento è quello di Ruslan Malinovskyi. Non è però questo il vero colpo da maestro piazzato dalla dirigenza del Milan, pronta a prendere a parametro zero un top player assoluto.

Milan, colpo Aubameyang: arriva a giugno

La situazione più calda per quanto riguarda l’attacco rossonero porta a un grande ritorno: quello di Pierre-Emerick Aubameyang. Il centravanti gabonese, in uscita dall’Arsenal, con cui ha rotto completamente dopo alcune vicissitudini personali degli ultimi tempi, potrebbe tornare a Milano, dove è cresciuto, direttamente a giugno, a parametro zero.

Vale la pena ricordare che l’attaccante era stato rossonero dal 2007 al 2012, con pochissime apparizioni e tanti prestiti soprattutto in Francia. Il suo ritorno sarebbe per lui una sorta di rivincita, e per il Milan una garanzia per il futuro. I tifosi iniziano a sognare, anche se c’è un problema: la concorrenza di altri top club e anche la scelta sul futuro di Ibrahimovic.

Immaginare di poter mantenere in rosa l’attaccante africano, dall’ingaggio molto pesante, il campione svedese e Olivier Giroud appare infatti più che utopico, assolutamente impossibile. L’interesse c’è, come confermato da Sky Sports UK, ma per poter aspettare proposte ufficiali all’entourage del calciatore bisognerà quindi attendere ancora qualche mese.