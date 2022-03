Eva Padlock, l’intimo è come se non ci fosse: tutto fuori

Eva Padlock indossa un intimo al limite dell’illegale. Quasi come se non ci fosse. Se non credete a quello che vi stiamo dicendo allora vi invitiamo a restare qui con noi per guardare, con i vostri occhi, le sue ultime opere d’arte

Questa volta la nota influencer davvero non si contiene e decide di far vedere a tutti come le dona l’intimo che indossa per casa. Come riportato in precedenza sembra proprio che quello che indossa sia al limite dell’invisibile. La modella fa vedere a tutti di che pasta è fatta e mette in mostra il suo repertorio che merita

Eva Padlock, in intimo è incontenibile

A quanto pare alla nostra Eva piace molto provocarci. Se quello era il suo intento allora possiamo dire che ci è riuscita benissimo. Motivo? Lo dimostrano le sue ultime foto che ha pubblicato sul suo account ufficiale Instagram dove mette in mostra i suoi migliori repertori. Quali? Decisamente tutti visto che la classe ’84 è al limite della perfezione. Non è affatto la prima volta che decide di indossare a far vedere a tutti i suoi reggiseni e bikini che tanto fanno impazzire i suoi follower. Ricordiamo che è seguita da quasi 2 milioni di persone che non vedono l’ora di poter lasciare un “like” ai suoi post ed anche un commento di approvazione. Il suo ultimo post ha raggiunto la bellezza di 72mila “cuoricini”. Un numero che sicuramente sarà destinato a salire e che le farà sicuramente molto piacere.

Eva Padlock, l’intimo è al limite dell’invisibile – FOTO

Un autoscatto proprio come piace a noi. Tacchi in bella vista, gambe favolose che sembrano davvero non finire mai. Fisico asciutto e ben allenato. Un bikini nero che sembra quasi ed un reggiseno che riesce a malapena a reggere il suo lato ‘B’ al limite dell’incontenibile. I commenti si sprecano: passiamo dal “sei stupenda” al “stai mandando in tilt Instagram”. Per quanto riguarda quest’ultima affermazione il nostro amico non ha assolutamente tutti i torti visto che la nostra Eva, quando decide di pubblicare degli scatti dei suoi, i social davvero fanno fatica.

Anche nella seconda foto è complicato, se non impossibile, non applicare lo “zoom” per notare meglio tutto quello che mette in mostra. In molti hanno notato delle piccole catene attorno alle gambe che dà quel tocco in più al suo essere sexy.