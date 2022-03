Gattuso torna in Serie A e ‘scippa’ il Milan: doppio colpo tra i rossoneri

Gattuso è pronto a tornare in Serie A: avrebbe già pronta una lista di calciatori per la sua nuova avventura e guarda con interesse in casa Milan.

Lo hanno accostato a diverse panchine ma il suo secco rifiuto era il presagio di un accordo già in cantiere. Rino Gattuso dopo la brevissima esperienza alla Fiorentina è rimasto in stand by.

La sua attesa, e le voci su contatti con squadre in cerca di tecnico a gennaio, si sono subito arenate, alimentando i sospetti sull’interesse di altri club.

In tal senso arrivano le prime conferme, forse qualcosa di più. Pare infatti che “Ringhio” sia stato già bloccato in caso di un addio eccellente, che potrebbe consumarsi in estate. L’avventura di Sinisa Mihajlovic con il Bologna potrebbe essere al capolinea e la dirigenza sarebbe pronta a puntare su una guida con le stesse caratteristiche. Tenacia, carattere e grinta sono le armi che hanno permesso all’ex difensore di Inter e Lazio di alzare il livello della squadra al Bologna.

Proprio per questo i felsinei guardano con interesse a Gattuso, che sarebbe disposto ad accettare l’incarico. Il tecnico avrebbe addirittura già messo nella sua lista dei desideri alcuni calciatori, inevitabilmente ” osservati” nelle squadre da lui allenate. Proprio per questo i fari sono puntati su due elementi in forza al Milan, poco utilizzati e pronti a cambiare aria per giocare di più.

Gattuso torna in Serie A con la lista della spesa: contatti col Bologna

Difesa blindata, centrocampo muscolare e qualità in fase offensiva. Sono queste le caratteristiche che “Ringhio” chiede alle sue squadre. A Bologna in caso di addio a Mihajlovic arriverebbe un allenatore in cerca di rilancio, con l’obiettivo di non fallire e di preparare una rosa che esprime al meglio la sua identità combattiva. Ecco quindi che sbucano i primi due nomi nella lista da consegnare a Saputo.

Resta infatti in bilico anche la posizione di Riccardo Bigon, ma qualunque sia la decisione sullo staff tecnico e dirigenziale, Gattuso sarebbe pronto ad indicare una serie di nomi da inserire in rosa per sua stessa volontà. Il primo della Lista è Samu Castillejo. In rossonero sta trovando poco spazio, chiuso da un modulo che non lo esalta e da una serie di calciatori che sono avanti nelle gerarchie. Lo spagnolo ha le caratteristiche che piacciono a Gattuso. Rapidità, dribbling e assist, che con la permanenza di Aranutovic potrebbero essere garanzia di reti.

Per la difesa invece spunta il nome di Matteo Gabbia. Il centrale è stato fondamentale in un reparto in cui gli infortuni hanno condizionato gran parte della stagione, ma per lui è arrivato il momento di giocare con continuità. Andrebbe a dare qualità alla difesa, in attesa di capire quali siano gli altri nomi e quale il futuro di Mihajlovic. Il serbo sarebbe pronto per una nuova avventura e le pretendenti non mancano. Saranno i prossimi mesi a dare i responsi definitivi, in una estate che potrebbe nuovamente essere bollente sul fronte delle panchine.