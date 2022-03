Jovana Djordjevic incendia l’Isola: il video in perizoma lascia senza fiato

Jovana Djordjevic è fra le protagoniste più attese all’Isola dei famosi: la moglie del bomber ex Lazio è pazzesca in un video in cui si mostra in perizoma. Fan già in delirio.

Jovana Djordjevic è diventata famosa in Italia grazie all’esperienza in Serie A del marito calciatore. Filip, serbo di Belgrado, fu infatti prelevato dalla Lazio, e passò poi al Chievo. Non ha lasciato un gran ricordo nonostante le aspettative e qualche partita in cui ha brillato.

I tifosi però ricordano con grande piacere Jovana, splendida moglie dell’attaccante. Forme esplosive, capelli lunghi e scuri, un fisico da sogno che non è passato inosservato a Roma e neanche a Verona. La sua notorietà è esplosa in un attimo grazie alla curiosità dei tifosi, che hanno iniziato ad inondare di like e commenti una pagina Instagram letteralmente bollente.

Nel box virtuale della splendida donna, ci sono scatti di ogni tipo, che non passano di certo inosservati. Décolleté da sogno, un fisico incantevole, lo sguardo passionale e un fascino che emerge in tutte le istantanee. Jovana posa spesso anche in intimo e con trasparenze che lasciano senza fiato. Inevitabile quindi l’aspettativa per l’annuncio della sua presenza all’Isola dei famosi, in cui sarà fra le concorrenti pronte ad infuocare il reality di Mediaset.

Jovana Djordjevic, il video è pazzesco: cresce l’attesa per la presenza sull’Isola

Con Guendalina Tavassi e Jovana Djordkevic la bellezza non mancherà di certo all’Isola dei famosi. Il programma prenderà il via in Honduras il 21 marzo, e sarà condotto ancora una volta dalla splendida Ilary Blasi. Le avventure dei concorrenti, fra le difficoltà legate agli imprevisti e allo scarso cibo, si intrecceranno con il fascino delle concorrenti in gara.

In tal senso l’attesa è alta per Jovana Djordjevic, moglie dell’attaccante Filip. Nella sua pagina Instagram “callmeLolita”, la splendida donna posta di frequente immagini dei suoi lavori da modella, delle vacanze, ma anche scatti privati in cui emerge un fascino straripante.

Impossibile non rimanere folgorati dai suoi scatti e dal suo fisico. Labbra carnose, sguardo sensuale, capelli scuri per una donna alta 180 centimetri. Eleganza e anche un pizzico di mistero fanno il resto. Le informazioni su di lei sono tante, ma all’Isola verranno fuori personalità e lati di un carattere nascosto e poco conosciuto. I fan sono in attesa e le testimoniano sui social l’affetto e il calore in vista della prima puntata. Il resto lo fa lei, con alcuni video da restare a bocca aperta.