Melissa Satta regina di Sky: VIDEO bollente in minigonna e tacchi

Vera e propria regina di Sky, Melissa Satta ha condiviso un video rovente che la vede negli studi della tv satellitare. La bella ragazza indossa un paio di tacchi altissimi che slanciano il suo fisico già splendido con una minigonna che esalta le gambe.

Stella della stagione sportiva di Sky con la sua presenza fissa al Club ed a Goal Deejay, la Satta è sempre più amata anche sui social come dimostrano i suoi 4,5 milioni di followers. La nativa di Boston è da sempre una delle ex veline di Striscia la Notizia più amate dal pubblico italiano.

Melissa Satta incanta tutti negli studi Sky: che gonna

Da sempre legata al mondo del calcio per questioni di gossip e di lavoro, Melissa è nel cuore degli sportivi italiani. La sua bellezza e la sua competenza riguardante lo sport più amato dagli italiani, ne hanno fatto una dei punti di riferimento femminili del calcio. Tifosa del Milan da sempre, la Satta è stata fidanzata con Christian Vieri in giovane età per poi avere una lunga relazione con Kevin Prince Boateng. Dal rapporto con l’ex giocatore rossonero è nato anche un figlio, Maddox. Ora i due si sono definitivamente separati dopo un periodo passato di nuovo insieme, lasciandosi però in buoni rapporti avendo entrambi una nuova storia.

Vita nel calcio per la Satta: ora è protagonista a Sky

Per quello che riguarda il lavoro nel mondo del calcio, la Satta è stata presente in diverse trasmissioni riguardanti il pallone. A partire da Controcampo, Melissa è stata a lungo protagonista di Tiki Taka, in particolare durante la conduzione di Pardo. L’ex velina è stata poi presente anche su Raidue su Quelli che il Calcio, passando ora a Sky. Durante questa stagione è presenza fissa per quello che riguarda il Club, in onda al termine della giornata di campionato la domenica. Ha anche un suo programma, essendole stata affidata la conduzione di Goal Deejay. Da sempre molto amato dagli appassionati di calcio, stila la classifica dei gol più belli con la classifica delle canzoni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Proprio dagli studi di Sky arriva il video condiviso dalla ragazza. Minigonna e tacchi vertiginosi accompagnati da un balletto che accende i fan. Classe 1986, Melissa dimostra di avere ancora una volta un fisico davvero invidiabile. Non resta quindi che attendere un altro regalo social da parte della nativa di Boston che è solita regalare ai propri followers momenti di vita quotidiana e lavorativa.