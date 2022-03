Cecilia Rodriguez, scollatura troppo profonda: non si vede l’intimo

Cecilia Rodriguez incantevole nei due scatti regalati sui social: il bianco e nero esalta la sua bellezza, la scollatura dell’abito fa il resto.

Una scollatura pazzesca, due foto artistiche in bianco e nero, e l’ennesimo boom di commenti è quasi scontato. Cecilia Rodriguez è incantevole e non perde occasione per mostrare sui social i suoi lavori fotografici.

L’ultimo post è un capolavoro, sottolineato dai commenti entusiastici da parte dei fan. Sguardo attraente, abito lungo nero che mette in evidenza le forme, un décolleté che lascia senza fiato. Nuovo look, con frangetta, e spacco nell’abito che lascia intravedere qualcosa in più.

Il compleanno della splendida showgirl e modella si trasforma in una occasione per mostrarsi nuovamente in tutto il suo fascino. Fra gli auguri di Ignazio Moser, le foto dei una festa particolare, e gli scatti regalati ai fan, arriva l’ennesima occasione per ammirare il fascino latino di una donna incantevole, sempre in grande forma e pronta a mostrarsi con eleganza.

Cecilia Rodriguez, il compleanno si trasforma in un boom di commenti

Cecilia Rodriguez fa di nuovo centro in una pagina social da 4 milioni e mezzo di followers. Il compleanno si trasforma nell’occasione per mostrarsi in tutto il suo splendore, e anche in una carrellata di auguri in cui amici e parenti mostrano foto incredibili della splendida argentina.

Lei commenta con la solita ironia, vera arma in più di una donna bellissima che insieme alla sorella Belen ha strappato il cuore degli italiani. Il resto lo fanno le foto, vecchie e nuove, postate in occasione di un giorno speciale. “Chechu” è incantevole. In abito lungo, con una scollatura che mostra elegantemente le forme, o in altri scatti, emerge tutto il fascino “caliente” della sudamericana ormai italianissima e amatissima dal pubblico televisivo.

Fra lavori per i più famosi marchi di moda e momenti di relax, non mancano le istantanee che fanno letteralmente impazzire gli italiani, sempre pronti ad inondare la bacheca di Cecilia con commenti entusiastici. L’ultima galleria però ha fatto bingo. Fascino straripante, sguardo che inchioda allo schermo, naturalezza nel mostrarsi senza eccessi. Provate un po’ a dare un’occhiata.