Melissa Satta, vestito troppo corto e… bucato: si vede tutto

Melissa Satta non conosce la parola “esagerazione”. Nel suo vocabolario davvero non è presente. Tenetevi forte visto che a breve vedrete una sua nuova foto che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram che ha mandato in tilt il social

Sa sempre come sorprenderci. A quanto pare tutto questo le piace: far contenti i propri follower che, di conseguenza, rimangono davvero senza parole ogni volta che vedono una sua nuova foto. L’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ sorprende ancora una volta i suoi fan con uno scatto che fa venire i brividi.

Melissa Satta, vestito corto e bucato

Per alcuni sarà una novità, ma per altri assolutamente no. Anche in questa occasione la nostra Melissa ha deciso di mandare completamente in tilt il social network Instagram. A quanto pare ci sta riuscendo alla grande visto che, fino ad ora, il suo post ha raccolto la bellezza di 30mila “like”. Ovviamente un numero che è destinato ad aumentare, anche perché basta guardare le sue altre immagini che raccolgono sempre un grande successo. Mai, però, come l’ultima che ha pubblicato sul suo canale. Non a colori, ma bianco e nero. Come avete ben potuto notare dal titolo, però, decide di indossare un vestito al limite dell’illegale. Decisamente corto e bucato. Sì, avete letto proprio bene. Se la descrizione vi affascina allora non vi resta altro che continuare a rimanere a leggere questo articolo per vedere la sua ultima opera d’arte.

Melissa Satta, la sua FOTO è un opera d’arte

Ad occhi chiusi, braccia dietro la testa ed ecco qua signori. Si intravedono un po’ di gambe, ma concentriamoci su altro. Ovvero sul suo vestito che, in qualche zona del corpo, si può vedere che è decisamente bucato. Anche perché da questa immagine si può capire benissimo il fisico ben allenato dalla nativa di Boston. I commenti per lei si sprecano: si parte da “Sei stupenda” fino ad arrivare a “La situazione inizia a farsi sempre più bollente“.

Ed ha proprio ragione il nostro amico che ha commentato con quest’ultima frase. Davvero noi non abbiamo più parole in merito, ma solamente tantissimi commenti di approvazione per l’opinionista di ‘Sky Calcio Club‘. Oramai i maschietti aspettano con ansia la domenica sera, subito dopo la fine del posticipo della giornata per poterla ammirare dalla televisione. D’altronde, non hanno assolutamente tutti i torti.