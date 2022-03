Elisabetta Canalis, il vestito è cortissimo: visione totale

Elisabetta Canalis per un pranzo a bordo piscina sceglie un vestito che manda in delirio i fan: abito corto, fisico al top.

Direttamente dalla fantastica casa di Los Angeles con un nuovo scatto che fa esplodere i social. Elisabetta Canalis festeggia l’arrivo della Primavera con un pranzo fra amiche e amici a bordo piscina.

Via gli indumenti invernali, è tempo di mostrarsi in tutta la sua bellezza, curatissima e come sempre apprezzata dai fan di tutto il mondo. Il modo migliore per festeggiarsi è con un tubino di un grande brand della moda, cortissimo e scollato.

Una visione celestiale, immortalata in uno scatto proprio prima del ritrovo fra amici in una villa splendida. La Canalis sottolinea di aver scelto il look per festeggiare una giornata particolare in compagnia, e i fan non hanno potuto fare a meno che apprezzare le sue forme fantastiche, una silhouette pazzesca e un sorriso che inchioda la community allo schermo.

Elisabetta Canalis incantevole a Los Angeles

Scollatura generosa, sorriso straripante, capelli sciolti e fascino che esplode in uno scatto semplice ma elegante e meraviglioso. Elisabetta Canalis fa di nuovo bingo in una pagina Instagram da più di 3 milioni di followers. L’abito scelto, con le stringhe frontali che danno un taglio molto particolare e affascinante alla splendida icona di sensualità italiana, stuzzica la community.

Impossibile non restare a bocca aperta davanti all’incantevole fotografia, regalata ai fans per festeggiare l’arrivo della Primavera. Il resto la Canalis lo posta nelle storie. Una tavolata enorme, gli ombrello per coprirsi da un sole che a Los Angeles è già cocente, e i sorrisi degli invitati.

I commenti decollano, e in tanti sottolineano il sogno di essere presenti a quell’incontro fra amici. Impossibile infatti non notare la bellezza della Canalis, che brilla in America ma resta per una delle donne italiane più belle e attraenti. Lo dimostra con altri scatti in costume. Stesso colore dell’abito scelto per la sua festa e identico fascino in riva al mare. Una visione celestiale che i fan hanno accolto con valanghe di like e di commenti di approvazione.