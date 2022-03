Melissa Satta, ‘Dea’ baciata dal sole: in costume è illegale

Melissa Satta ci fa capire chiaro e tondo che la Primavera è oramai arrivata, oramai segno del fatto che mancano ancora pochi mesi all’estate dove tutti potremmo iniziare ad andare al mare

Se poi l’ex velina di ‘Striscia la Notizia’ decide addirittura di posare con un costume al limite dell’illegalità e poi di postare anche la foto sui social network allora la situazione inizia a farsi molto complicata oltre che molto bollente. A lei questo, però, non interessa e decide di andare avanti per la sua strada e continuerà a provocarci. A noi tutto questo in fondo ci sta bene – FOTO

Melissa Satta, fortuna che ci sei tu

E’ proprio il caso di dirlo: fortuna che c’è la Melissa Satta che ci rallegra con una delle sue foto che stavamo aspettando da un bel po’. Arrivano proprio al momento giusto visto la cocente delusione che noi tifosi della Nazionale abbiamo subito fino a qualche ora fa, con l’eliminazione (la seconda consecutiva) dalla Coppa del Mondo che guarderemo, ancora una volta, comodamente dal nostro divano di casa. Dal nostro divano, però, guardiamo con molto piacere anche la sua ultima immagine che ha deciso di pubblicare direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram dove ha davvero stravolto tutti. E’ vero che la 36enne nativa di Boston ci ha fatto capire che è iniziata la Primavera, ma per il modo in cui ce lo ha trasmesso ha davvero superato tutti i limiti. Sia chiaro, questo non può che essere una buona notizia per tutti noi visto che ha deciso di farci vedere la sua nuova collezione di costumi. Rigorosamente nero. Mai come in questo periodo ci sta facendo capire, chiaro e tondo, che è un amante di quel colore. Dal canto nostro possiamo dire che le dona a pennello e che le sta un incanto, come una ‘Dea’ baciata dal sole.

Melissa Satta, in costume è davvero illegale

Come ben potete notare non vi stavamo affatto mentendo. Poggiata al muro, la nostra Melissa sguarda in alto il capo ed “affronta” il sole per decidere chi è la più luminosa tra loro due. Ovviamente la risposta è scontata visto che la 36enne vince a mani basse questa sfida che non ha bisogno neanche di troppe presentazioni.

Del resto come non le ha il suo costume nero che le dona a pennello e che mette in risalto il suo gran bel fisico ben allenato che tanto ci fa impazzire. Al limite della perfezione, se non semplicemente “perfetta”: ancora una volta ci ha messo ko.