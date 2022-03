Diletta Leotta, che sprint con Jacobs: a rallentatore si vede tutto – VIDEO

Diletta Leotta, una gara senza storia con Marcell Jacobs direttamente dagli Emirati Arabi Uniti: questa volta la giornalista di ‘Dazn’ ci mostra il tutto a rallentatore. Lo spettacolo è assolutamente garantito.

Dopo la foto in compagnia anche della sua fedelissima amica Rossella Fiamingo, Diletta Leotta ha voluto postare un video simpatico in compagnia del campione olimpico italiano, Marcell Jacobs. In questo filmato i fan hanno notato veramente tutto quello che c’era da vedere, senza perdere alcun tipo di dettaglio importante. Guardare per credere!

Diletta Leotta non “batte” solamente Jacobs, ma tutti

Anche in questa occasione vince lei. Davvero non ha rivali la nostra ‘Dilettona’ nazionale che si sta godendo un periodo di relax, proprio in vista del fatto che il campionato è fermo per dare spazio alle nazionali (continuiamo a stendere un velo pietoso visto che il ko contro la Macedonia del Nord non può passare da un giorno all’altro). Direttamente dagli Emirati Arabi Uniti, precisamente da Dubai. la giornalista di ‘Dazn‘ ha incontrato uno degli sportivi più gettonati e sicuramente chiacchierati degli ultimi mesi. Ovviamente stiamo parlando di Marcell Jacobs che, dopo l’impegno di Belgrado in cui è salito sul podio più alto, ha deciso di staccare un po’ la spina in compagnia della sua compagna Nicole per godersi qualche giorno di puro e meritato relax. Con la nativa di Catania, però, davvero non c’è mai il tempo di riposarsi. Lo dimostra un simpatico filmato che la 30enne ha voluto pubblicare direttamente dal suo profilo ufficiale Instagram, dove si vedono i due fare una vera e propria gara di corsa. Chi ha vinto? Quello passa in secondo piano, quello che interessa maggiormente è il contenuto del video visto che si vede davvero tutto.

Diletta Leotta, a rallentatore si vede davvero tutto – VIDEO

Pronti, partenza, via! Subito uno scatto decisivo da parte della bionda che, con un netto vantaggio, stacca di misura l’atleta che cerca di recuperare in tutti i modi. Ovviamente la concentrazione non è rivolta verso la gara, ma al contenuto. In una parte del filmato, ad un certo punto, rallenta tutto. In modo tale da guardare veramente tutto. Basta capire dai commenti dove spuntano frasi del tipo: “Se hai zoomato metti “like” e “qualcuno ha visto la gara?”

Inutile aggiungere qualche altro tipo di parola visto che le immagini parlano davvero da sole. Noi il nostro lo abbiamo fatto, siamo sicuri che state rivedendo il video in “loop”. Male non fate, buona visione.