Anna Tatangelo, tacchi e giacca troppo aperta: scollatura in primo piano

Anna Tatangelo gioca troppo con i nostri sentimenti, anche in questa occasione ha postato una foto che ci ha fatto girare completamente la testa. Se nell’ultima volta l’avete vista decisamente provocante con la camicia aperta, mi sa che vi siete persi l’ultima di foto.

Ovviamente non c’è alcun tipo di problema visto che siamo qui ad accontentarvi le vostre richieste. Se vi siete persi l’ultima immagine che ha postato sul suo account ufficiale Instagram non disperate perché ve la mostreremo. Una piccola anteprima? Già basta il titolo: non tendete solamente ad immaginare, guardate tutto che ne vale la pena.

Anna Tatangelo, questa volta il selfie è esagerato

Niente, davvero proprio non ce la fa a non esagerare. Se esistesse un limite a tutto questo la nativa di Sora lo avrebbe superato abbondantemente. Come riportato in precedenza, Anna Tatangelo ci sorprende ancora una volta. Se pensate che l’ultima volta avesse toccato l’apice con una foto al limite della provocazione, allora non avete visto l’ultima immagine che merita di essere vista più e più volte. La didascalia della foto recita così: “Due minuti di break (seguita da una emoticon di una persona che si scatta un selfie) ci vediamo fra pochissimo con ‘Scene da un matrimonio’ su Canale 5! Oggi super giornata! A tra poco”. Ovviamente ci teniamo a dirvi che il programma è anche andato in onda e solamente i più fortunati se ne sono accorti in tempo che in televisione c’era proprio lei. Non disperate perché, come riportato prima, avete sempre a disposizione la foto che tra poche righe vedrete.

Anna Tatangelo, questa volta la FOTO è decisamente provocante

Ed ecco a voi il selfie che tutti stavate aspettando. Stesa su un comodo divanetto con le gambe che fuoriescono, la cantante decide che è arrivato il momento di un “selfie” che ci sta sempre bene. Indossa un abito completamente giallo che sarebbe appunto impossibile non notarlo. Capelli che vanno a toccare la spalla sinistra, il filo di trucco e rossetto che in queste occasioni non deve mai mancare. Mano sinistra poggiata poco sotto il mento ed il gioco è fatto.

Ci siamo dimenticati qualcosa? Assolutamente sì. La giacca è completamente aperta e siamo certi che qualcuno di voi ha già applicato lo “zoom” per vedere meglio la foto. Ovviamente il “like” ed il commento è assolutamente obbligatorio. Se non lo avete ancora fatto allora vi invitiamo ad effettuarlo visto che lo merita alla grande.