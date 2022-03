Primo costume per Sabrina Salerno: lato A più esplosivo che mai

Sabrina Salerno l’ha rifatto, questa volta ci ha fatto perdere completamente la testa: il suo ultimo post è un chiaro segnale che l’estate si sta per avvicinare, di conseguenza siamo pronti a vedere i primi costumi ed anche i primi corpi scoperti

Non ne sbaglia una la nostra regina, è davvero un qualcosa di inspiegabile. Davvero non ce ne facciamo una ragione: impossibile che una sua immagine sia sbagliata. Anche l’ultima che ha pubblicato direttamente sul suo profilo ufficiale Instagram ci fa capire solamente una cosa: che tra poche settimane inizia l’estate e inizieremo a vedere i primi costumi

Sabrina Salerno non ne sbaglia una

Eccoci, ci risiamo. Ancora una volta a parlare di lei. Non dovete assolutamente fraintendere visto che questa cosa non ci dispiace affatto. Alla tenera età di 53 anni, però, ci risulta difficile una sola cosa. Quale? Riuscirle a trovarle un difetto. Davvero un qualcosa di inspiegabile visto che davvero non siamo stati capaci. Siamo anni che la seguiamo (ancor prima di Instagram) e la risposta ancora non ce la siamo data. Anzi, in realtà sì ed è una sola: spettacolare. Incredibile come la nativa di Genova ci emozioni sempre, anche con una semplice foto tutt’altro che banale. Precisiamo: di banale nei suoi post non c’è assolutamente nulla. E’ vero che la Primavera è iniziata solamente da pochissimi giorni, ma la nostra Sabrina ha deciso che è arrivato il tempo di far vedere ai suoi follower la sua collezione di costumi. D’altronde, chi siamo noi per impedirle una cosa del genere? Assolutamente nessuno ed è per questo motivo che glielo concediamo molto volentieri. Inutile dirlo che i risultati sono veramente eccezionali. Una pioggia di “like” e commenti di approvazione come se piovessero. Se non credete a quello che vi stiamo scrivendo allora vi sfidiamo. Tanto sappiamo che vinceremo questa “battaglia” su chi ha ragione in merito.

Sabrina Salerno, il costume non la contiene – FOTO

Non vi stavamo affatto mentendo e sappiamo di aver vinto la scommessa. In cambio non vogliamo assolutamente nulla, vi chiediamo semplicemente di osservare con attenzione il suo straordinario fisico che conserva con cura nonostante anche per lei siano passati i 50 anni. Davvero non abbiamo più parole per descrivere cotanta bellezza.

Il costume, poi, parla da solo: un insieme di tantissimi colori estivi che fanno capire solamente una cosa, che l’estate si sta avvicinando. Se questa è la Primavera, non abbiamo neanche idea di cosa ci regalerà tra qualche mese.