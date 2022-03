Maltempo all’Isola, ma Jovana alza la temperatura: che spettacolo

Maltempo all’Isola dei Famosi, questo però non è affatto un problema per Jovana Djordjevic che con i suoi scatti decide di alzare la temperatura con tanto di ringraziamenti da parte dei concorrenti e soprattutto di chi la segue da casa

In realtà ce lo aspettavamo un inizio così scoppiettante da parte della moglie dell’ex calciatore che ha vestito le maglie di Lazio e Chievo Verona in Serie A. Probabilmente per qualcuno sarà una sorpresa. Meglio così visto che stanno avendo la fortuna di apprezzare una delle donne più interessanti di questa edizione del reality show in onda su Canale 5.

Jovana Djordjevic, all’Isola lo spettacolo è garantito

Proprio come riportato in precedenza per alcuni non è affatto una sorpresa: la nostra Jovana ha promesso che avrebbe offerto spettacolo e così sta accadendo. Poco importa se in Honduras, adesso, le temperature non sono assolutamente delle migliori (hanno trasferito i concorrenti da un’altra parte per via della pioggia e vento incessante). Con le sue foto che pubblica direttamente dal suo account ufficiale Instagram la questione “meteo” si è risolta in un niente. Ovviamente ci teniamo a fare chiarezza in merito: i concorrenti non possono utilizzare mezzi tecnologici o altro visto che appunto si trovano su una isola deserta. A curare i suoi interessi e pubblicare immagini è il suo staff che la segue 24/24 h. Una buona notizia anche per noi così possiamo continuare a ricevere ottime notizie da parte della modella serba che bene si sta comportando in questi primi giorni dall’inizio del reality. Proprio nelle ultime ore ha deciso di farci girare completamente la testa con una immagine che ha condiviso tramite le sue storie e che davvero ci ha fatto diventare matti. Se davvero non credete a quello che vi stiamo scrivendo allora scommettiamo su chi ha ragione e chi no. D’altronde sappiamo bene di vincere visto che è impossibile resistere alla sua bellezza. Ora ve lo dimostriamo.

Jovana Djordjevic da infarto, uno scatto divino – FOTO

Come potete ben notare dalla foto non stavamo affatto scherzando. La nostra Jovana indossa dei tacchi che tendono verso il grigio. Gambe chilometriche che sembrano davvero non finire mai. Una giacca che copre solamente le sue spalle e lato ‘A’ messo in bella evidenza per la gioia di tutti quanti noi.

Orecchini in bella mostra e rossetto provocante che non guasta e basta mai. Noi davvero non abbiamo più parole. Se questo è solamente l’inizio allora ci aspettiamo grandissime cose da lei, con la speranza che possa ritornare in Italia quanto più tardi possibile.