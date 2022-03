Offerta da capogiro e plusvalenza shock: svolta Kalulu

Calciomercato Milan, offerta che definire irrinunciabile è poco. Nelle prossime settimane potrebbe esserci la svolta per quanto riguarda il futuro di uno dei punti di forza della squadra come Pierre Kalulu. I rossoneri ci stanno seriamente pensando

Il Milan è pronto a perdere una delle sue pedine fondamentali di questa stagione. Il giovane difensore francese si sta letteralmente consacrando nel suo secondo anno con la maglia del ‘Diavolo‘. Adesso tutti si stanno accorgendo della sua forza che non sta passando assolutamente inosservata. Adesso per il club sta per arrivare l’offerta irrinunciabile.

Milan, offerta incredibile per Kalulu

Sia chiaro, il merito di tutto questo deve essere assegnato solamente ad una persona: Paolo Maldini. L’ex capitano rossonero ed ora direttore tecnico della società non ha mai avuto dubbi sul calciatore. Preso da sconosciuto nell’Olympique Lione, con i francesi ha sempre giocato nella squadra delle riserve. Non ha mai disputato un solo incontro con i più “grandi”. Non era affatto un problema per lo stesso 53enne che ha respinto le critiche del suo acquisto e lo ha portato a Milanello. Gli inizi non sono stati affatto semplici. Basti pensare le prime gare da terzino destro (suo ruolo naturale) e addirittura quando è stato schierato come centrale per via delle troppe assenze che hanno colpito il ‘Diavolo’ nel corso della passata stagione. Quest’anno, però, le cose stanno andando diversamente ed ora il ragazzo ha acquisito più consapevolezza nei suoi mezzi ed è più sicuro di se stesso. Tanto è vero che si sta rivelando come uno dei migliori nel suo ruolo. Basta pensare che anche il commissario tecnico della nazionale francese, Didier Deschamps, lo sta tenendo d’occhio con molta attenzione. Anche se adesso per lui è in arrivo una offerta che non si può rifiutare, almeno per quanto riguarda il Milan.

Milan, possibile ritorno in Francia per Kalulu: offerta monstre

Il Paris Saint Germain è pronto a mettere le mani sul classe 2000. Il direttore sportivo Leonardo è pronto a realizzare un altro sgarbo nei confronti del suo ex club. Per rinforzare la difesa parigina, considerata il punto debole della squadra, è pronta ad offrire ben 25 milioni di euro per rivelare il costo del suo cartellino. In realtà c’era da aspettarselo visto le ultime ottime prestazioni che ha fornito in campo il calciatore.

Adesso il duro compito della società sarà quello di cercare di respingere le possibile offerte che potrebbero arrivare per il loro tesserato. Da vedere anche la volontà del calciatore di tornare a casa e di essere uno dei protagonisti del club parigino che, in questa stagione, ha decisamente deluso.