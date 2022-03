Michela Persico esagera per il suo compleanno, spacco e scollatura infiniti

Michela Persico questa volta ha deciso di esagerare. Lo ha fatto in uno dei giorni più importanti della sua vita, ovvero quello del suo compleanno. Il look è decisamente incantevole e non può passare assolutamente inosservato

Anche in questa occasione la nostra Michela ha sbalordito tutti. Lo ha fatto nel giorno più importante, con le persone che ama di più e che le stanno accanto: ovvero quello del suo compleanno. A catturare l’attenzione, però, non poteva che essere il suo look decisamente incantevole e che ha voluto mostrare a tutti i suoi follower di Instagram. Guardare per credere – FOTO

Michela Persico, la parola ‘esagerazione’ non esiste

A quanto pare nel suo vocabolario la parola “esagerazione” non esiste visto che non sa nemmeno quando non bisogna andare oltre. Ovviamente scherziamo visto che questo suo tipo di “esagerazione” ci piace molto. Lo ha fatto ancora una volta, nel giorno del suo compleanno dove ha festeggiato con le persone che le vogliono bene e che non l’hanno mai lasciata sola. I suoi 31 anni li ha trascorsi con il suo compagno, il difensore della Juventus Daniele Rugani che non poteva mancare all’appuntamento. Così come anche alcuni suoi amici che hanno fatto sentire la loro presenza. Quello che ha catturato maggiormente l’attenzione del web, però, è stato senz’altro il suo “look” a dir poco incantevole che non poteva passare affatto inosservato. Nella foto che vedrete tra pochissime righe vi mostriamo come la giornalista ha posato davanti alla sua torta completamente d’orata. Una serata che difficilmente potrà mai dimenticare, così come chi la segue ricorderà per molto tempo il suo vestito decisamente accattivante. Se davvero non ci credete allora ve lo mostriamo così potete trarre le vostre conclusioni in merito.

Michele Persico, gambe favolose: scollatura top – FOTO

Ecco a voi la foto così tanto desiderata. Ovviamente anche in questa occasione la nostra Michela non ha deluso le aspettative. Un vestito che cattura facilmente l’attenzione, la spaccatura è ben visibile ed è sotto gli occhi di tutti. Sorriso smagliante come noi mai e sguardo fisso rivolto verso l’obiettivo della fotocamera.

Lato ‘A’ completamente in bella mostra e gambe ben visibili che devono essere solamente osservate attentamente. Inutile dire che l’immagine ha raccolto tantissimi “like” e commenti di approvazione da parte dei maschietti che, oltre a farle gli auguri, hanno dato anche il loro parere sul suo vestito. Se fosse un esame universitario lo avrebbe superato con un “30” con tanto di lode.