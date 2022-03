Elisa De Panicis senza nulla addosso: spettacolo in acqua

Elisa De Panicis toglie via il costume e posta scatti in acqua: l’influencer e cantante brilla nell’ennesima galleria che fa impazzire i fan.

Un momento d’oro. Elisa De Panicis è sempre di più fra le donne più amate ed apprezzate in Italia, e da poco ha lanciato un nuovo singolo che di sicuro sarà suonato dalle radio nell’estate ormai alle porte.

Nel video della sua nuova esperienza in musica la De Panicis cambia più volte look, balla in maniera sensuale, mostra un fisico allenatissimo e stuzzica la fantasia dei fans, che hanno preso d’assalto la sua pagina Instagram per scoprire le anticipazioni sul nuovo lavoro.

Un vero e proprio boom di consensi per “Tiko Tak” presentato alla mezzanotte del 25 marzo. Dopo i video però sono arrivati altri scatti, alcuni dei quali non possono passare inosservati. L’ultima galleria infatti è già stata sottolineata da una valanga di commenti che testimoniano l’affetto dei fan per la De Panicis.

Elisa De Panicis in acqua è una sirena: che scatti!

Sei foto. Due in costume, mentre nelle altre è solo l’acqua a coprire le splendide forme di Elisa De Panicis. Il bagno in mare diventa un pretesto per mostrarsi in tutta la sua bellezza, e le reazioni non possono che essere tante. Lo sguardo stuzzica la community, le braccia coprono il décolleté, e l’effetto che si crea fa notare ancora di più la bellezza della splendida influencer.

Il suo è infatti un momento d’oro. Dalla tv alle pubblicità sui social, passando per il nuovo progetto musicale, il lavoro impegna la maggior parte del tempo per una donna bellissima, che ha trovato il tempo per un pò di relax da Ibiza lanciando un messaggio diretto a tutti i suoi fan.

“Una giornata ad Ibiza, sono uno spirito libero. Io nei miei elementi, acqua terra e fuoco”. E con le foto ha infiammato una community da un milione e 400 mila followers che ha ammirato una nuova galleria. Una nuova testimonianza di quanto la De Panicis sia attraente, affascinante e soprattutto un vulcano sempre pronto a dar vita a nuovi progetti.