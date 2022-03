Guendalina infuoca l’Isola: annuncio, mini costume e tutto di fuori

Guendalina Tavassi da un colpo al cerchio e alla botte. L’influencer postato su Instagram uno scatto che ha fatto sgranare gli occhi ai suoi followers e, contemporaneamente ha fatto un annuncio importante in merito alla sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi.

La nuova edizione de “L’isola dei famosi” è scattata settimana scorsa. Le prime prove già hanno acceso i fan, che non hanno perso tempo a postare le proprie idee e considerazioni sulle prime puntante sui social. In tutto questo, però, si è inserito anche il polverone innalzato dal mistero che ruota intorno all’ancora mancato approdo di Guendalina Tavassi e di suo fratello in Honduras per prendere parte al reality.

Isola dei Famosi, ascolti in aumento e boom di tweet!

“L’Isola dei Famosi” è tornata ad occupare il palinsesto di Canale 5 da poco più di una settimana e già sta facendo registrare degli ascolti record. Il reality condotto da Ilary Blasi è andato in onda tre volte nel giro di pochi giorni. Gli ascolti sono stati in crescendo. Il culmine è stato fatto registrare Lunedì, quando gli ascolti hanno raggiunto il 20% di share. Un dato che va a braccetto con i commenti che il pubblico ha rilasciato su twitter. Sono diversi, infatti, i tweet in cui è stato utilizzato l’hastag ufficiale de “L’isola dei famosi”. Numeri eccezionali che contribuiscono alla buona riuscita del programma. A questo punto È lecito chiedersi quanto questi dati siano influenzati dall’alone di mistero intorno al ritardo dell’approdo in Honduras di Guendalina e Edoardo Tavassi, assenti sin dalla prima puntata.

Guedalina Tavassi, non ci sono più dubbi: “A domani!”

Sembra, però, che l’attesa sia finita. Infatti, pare che domani sia il gran giorno dell’arrivo in Honduras di Guendalina Tavassi e di suo fratello. A dare l’annuncio i profili social ufficiali de “L’isola dei famosi”, ma anche la stessa influencer. La modella, infatti, ha pubblicato qualche ora fa uno scatto su Instagram. La didascalia non lascia spazio a fraintendimenti. “Finalmente è ufficiale flowers! Domani sera sarà l’inizio di questa fantastica avventura! Noi non vediamo l’ora” così la romana sulla nota piattaforma social che nello scatto che accompagna la didascalia si mostra a posa intera indossando un costume bianco. L‘indumento è molto sottile e stretto e lascia intravedere le abbondanti curve della Tavassi. Sullo sfondo, invece, c’è il mare, quasi come se la Tavassi volesse abituare i suoi fan a come sarà vista tra qualche giorno in TV, ossia, in una spiaggia, circondata da sabbia, palme e le onde del mare che bagnano la riva.