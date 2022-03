Sara Croce inchioda allo schermo: in costume fa sognare – FOTO

Sara Croce con alcuni scatti in costume manda in tilt i social: gambe lunghissime e un sorriso da sogno.

Un milione di motivi per apprezzarla. Sara Croce sui social fa cifra tonda nel numero dei followers, e festeggia con alcuni scatti che fanno esplodere i consensi in arrivo da una community sempre più vasta.

Da “Avanti un altro” il suo boom non si è fermato, e oltre ad essere un volto ormai famoso nel piccolo schermo, Sara Croce entra di diritto nella lista delle influencer più seguite e apprezzate d’Italia. Non solo per i numeri, ma anche per i tanti lavori che le sono affidati dai brand di moda e di bellezza.

Le intanto posta una foto in cui scrive “Baciata dal sole”, mostrandosi al naturale, senza trucco e con un sorriso disarmante. Occhi chiarissimi, capelli biondi e sciolti, una posa da diva e un costume che mette in evidenza la silhouette curatissima e la bellezza impeccabile. Arriva un altro boom di consensi, che inevitabilmente si sposta anche su un altro scatto da urlo.

Sara Croce incanta: gambe lunghissime in costume

Una foto sulla spiaggia per sponsorizzare un costume da bagno e in un attimo si scatena la fantasia della community. Sara Croce passeggia in riva al mare, sorride e sposta la mano sui biondi capelli sciolti, annunciando una campagna e nuove iniziative molto attese dai suoi follower.

Lo scatto manda in tilt la pagina social, che non può fare a meno di apprezzare le lunghissime gambe, il décolleté e un sorriso disarmante per il volto noto della tv. Sono circa 400 i commenti, non solo dai fan, ma anche da altri volti noti della tv. Dalle Donatella a Guenda Goria passando anche per Sebastian Frey, ex portiere fra le altre di Parma e Inter che ha commentato il post.

Un altro successo, un boom di reazioni, che testimoniano ancora una volta quanto la biondissima Sara Croce abbia fatto breccia nel cuore degli italiani. Dalla tv alla moda i successi arrivano uno dietro l’altro, e la sua simpatia, unita ad un fascino incantevole e particolare, sono i segreti di una carriera letteralmente decollata.